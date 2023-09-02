«Умерший» актер Янин оказался жив: как случилась ошибка, что с ним сейчас

Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press

2 сентября стало известно о смерти 40-летнего актера Алексея Янина, который несколько лет назад перенес инсульт. О кончине Янина со ссылкой на врачей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского написали сотни СМИ, коллеги успели выразить соболезнования семье артиста, однако вечером выяснилось, что мужчина жив. Как могла случиться ошибка, в каком состоянии Алексей Янин сейчас?

Кто сообщил о смерти актера Янина

О том, что актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, заявили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — сообщили в Telegram-канале РАМТ.

В той же публикации говорилось, что коллеги выразили соболезнования родным и близким актера. В театре добавили, что о времени и месте прощания объявят дополнительно.

Чем известен актер Алексей Янин

Актер родился 14 марта 1983 года. Первую роль в кино он сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также Янин принимал участие в проектах «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Острог. Дело Федора Сеченова», «Студенты», «Трое сверху», «Дочки-матери», «Бомжиха». Он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

Янин был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».

Что известно про болезнь Алексея Янина

В 2015 году актер перенес обширный инсульт, был полгода в коме. Затем он стал передвигаться в инвалидной коляске. Все это время за парализованным артистом ухаживала его жена Дарья Клюшникова, выпускница «Фабрики звезд».

«Мы встретились в 2009-м и прожили до 2015-го. Пять полноценных лет... И уже больше 10 лет мы как бы вместе, но и не вместе. Однако я все еще замужем, статус пока не меняю», — признавалась жена артиста в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Клюшникова заявляла, что из-за болезни и проведенной трепанации с ее мужем произошли «непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью». Она допускала, что трагедия произошла из-за «предрасположенности сосудов» и трудоголизма.

Последние годы Клюшникова не жила с тяжелобольным мужем, однако она и сын артиста регулярно его навещали. Мать актера Ольга Янина рассказывала, что именно Дарья оплачивала большую часть расходов на лечение. В последнее время актер проживал вместе со своей матерью, но жена помогала материально и регулярно навещала его.

В мае 2020 года Янин начал вставать на ноги, сообщила Ольга Янина телеканалу НТВ. По ее словам, актер перенес множество операций и «вообще первое время не разговаривал».

«Сейчас уже встает, улыбается. Много занимается на тренажерах. Он может сказать мне приятные ласковые слова», — рассказывала женщина.

Янина обратила внимание, что Алексей — инвалид первой группы. Она подчеркнула, что о полном выздоровлении сына речи не идет. По словам женщины, в месяц на лечение актера уходит более 100 тысяч рублей.

«Питание, сиделки, лекарства недешево обходятся», — добавила она.

Как стало известно о смерти Янина

По информации Mash, вчера вечером, 1 сентября, Алексея Янина экстренно госпитализировали.

«Его доставили на скорой в институт Склифосовского. По нашей информации, у Алексея случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. После перенесенного инсульта Янин жил в загородном доме. Последние восемь лет он не мог двигаться, самостоятельно есть и говорить, поэтому с реабилитацией ему помогали мама и отчим. Иногда к Алексею приезжали жена и сын, чтобы проведать. Сегодня утром он скончался в больнице от продолжительной болезни», — говорилось в сообщении утром 2 сентября.

В каком состоянии Янин сейчас

Вечером того же дня супруга Янина сообщила, что врачи ошиблись и он жив, хоть и находится в реанимации в тяжелом состоянии в коме.

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — написала Дарья в соцсетях.

Супруга актера Алексея Янина Дарья рассказала, что узнала о предполагаемой смерти мужа от ритуальных агентов. По ее словам, они позвонили ей и родителям артиста, сообщив, что он якобы умер.

«Мне и родителям Алексея утром позвонили ритуальные агенты, которые рассказали о смерти мужа. До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им. Кто-то из медперсонала слил им информацию о тяжелобольном человеке. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив, — рассказала жена актера.

Какими ролями запомнится Янин

Первую роль в кино Янин сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также известен по работе в проектах «Фурцева», «Судья», «Клуб», «Опережая выстрел», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Сильнее судьбы».

Актер был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».

Как прокомментировали новость о смерти в театре и «Склифе», кто виноват в ложном сообщении

Вечером 2 сентября пресс-служба РАМТ опубликовала в Telegram-канале опровержение, заявив, что «ошибки случаются даже в таких высокопрофессиональных учреждениях, как институт Склифосовского». В театре извинились, что ввели всех в заблуждение, отметив, что «еще никогда писать об ошибках не было настолько радостно».

Главный врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков заявил, что в больнице не давали информацию о смерти актера Алексея Янина.

«Не мы точно [сообщили]», — сказал Петриков.

Новость о смерти российского актера Алексея Янина изначально могла быть кем-то запущенным фейком, а не следствием ошибки врачей, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что существуют тесты для определения сохранения активности головного мозга, а если ее нет, то не функционируют центры в стволе мозга, отвечающие за дыхание и сердцебиение. В этом случае, подчеркнул собеседник, специалисты могли неправильно истолковать показатели.

«Существуют тесты, определяющие активность мозга. Если ее нет, то не функционируют центры в стволе мозга, отвечающие за дыхание и сердцебиение. Возможно, медперсонал неправильно оценил эти тесты. Но не исключено, что это был кем-то намеренно запущенный фейк, может, от недоброжелателей, и предъявлять претензии медикам неправильно», — отметил Умнов.

Кто ответит за ошибку

По данным канала SHOT, жену актëра Алексея Янина обманули мошенники, которые представились сотрудниками «Склифа». Она уже заявила на обманщиков в полицию.

По информации канала, звонок Дарье Яниной поступил примерно в 7:30.

«Звонившая девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила, что Алексей скончался. После этого Дарья передала эту ужасную новость родственникам и в театр, где служил актëр, там выпустили пресс-релиз. Свëкр Алексея связался со службой ритуальных услуг для организации похорон, однако тело долго не привозили. Уже после обеда Дарья позвонила в больницу, где ей смерть мужа опровергли. После этого она сразу поехала в НИИ Склифосовского, по дороге ей ещё раз позвонили и подтвердили, что муж жив. В больнице Дарья удостоверилась в этом», — говорится в сообщении.

Как пишет SHOT, сейчас жена актера «пребывает в шоке от случившегося». Она написала заявление в полицию и надеется, что жестоких мошенников накажут.

Как рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев, произошедшее с Алексеем Яниным наглядно свидетельствует о грубом нарушении п. 2 ст. 49 Закона «О СМИ» и если супруга Алексея посчитает, что публичное сообщение о его смерти нанесло ей моральный вред, она вправе подать иск в суд.

«Если звонило частное лицо с известием о смерти супруга и преследовало получение материальной выгоды, то здесь очевидно покушение на мошенничество. Если же это просто чья-то идиотская шутка, то, боюсь, это предмет гражданско-правового разбирательства о возмещении морального вреда — это если есть четкие доказательства, что именно конкретное лицо дало эту заведомо ложную информацию», — отметил юрист.

По словам адвоката, «если речь пойдет о мошенничестве, то наказание зависит от того, какую сумму они хотели похитить обманным путем, используя заведомо ложную информацию. Это будет определять часть статьи 159 УК РФ.

«По первой части до двух лет, по второй — до пяти, по третьей — до шести и по четвёртой — до десяти. Но невозможно определить часть, не зная суммы предполагаемого хищения», — подчеркнул юрист.

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