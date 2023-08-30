Как Россия ответит на сегодняшнюю атаку на Псков, что ждет Прибалтику

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что удалось устранить последствия атаки украинских дронов на Псков минувшей ночью. Есть ли погибшие и как Россия может ответить на действия ВСУ?

По информации Ведерникова, в результате инцидента никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры повреждены не были. Ущерб другим объектам в настоящее время оценивается специалистами.

Как украинские дроны атаковали Псков

БПЛА ВСУ атаковали город в ночь на 30 августа. В результате этого были повреждены несколько самолетов Ил-76. На территории местного аэропорта возник пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 65 человек из пожарно-спасательных подразделений Псковской области и 21 единица спецтехники.

За процессом тушения наблюдал лично губернатор региона. Пожар был локализован. Аэропорт приостановил свою работу. Предполагается, что его работа будет возобновлена уже в четверг, 31 августа. После атаки российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» приняли решение об отмене шести рейсов, следовавших из этой воздушной гавани.

Будет ли Россия отвечать на атаки дронов на Псков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидер страны Владимир Путин осведомлен о случившемся. По его словам, президент всегда получает всю информацию о спецоперации и налетах БПЛА.

«Вы меня спрашивали, докладывалось ли президенту о нападении дронов в Пскове. Разумеется, Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции», — отметил он.

Песков подчеркнул, что ситуацию с ударом по Пскову изучают специалисты. В частности, проверяются маршруты полета БПЛА, чтобы принять меры по недопущению таких атак в будущем. Он добавил, что Москва продолжит спецоперацию, чтобы «искоренить исходящую от киевского режима террористическую угрозу».

Фото: Губернатор Псковской области Удар дронами по Пскову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Кремль ответит на действия Киева.

«Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Действия украинского режима не останутся безнаказанными», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов российских регионов, а также иной преступной деятельности киевского режима.

Депутат Госдумы Александр Бородай считает, что России не нужно давать Украине «равноценные ответы».

«Зачем нам равноценные ответы? Нам надо просто уничтожить украинский марионеточный режим, вот и все. Это в целом наш ответ, который должен быть, не только за удары по Пскову и сегодняшний удар по Донецку и другие удары, теракты. Просто должно быть наше спокойное и выдержанное политическое и военное действие, которое приведет к тому, что киевского режима вообще больше не будет. И не будет страны с таким названием — Украина», — заявил Бородай NEWS.ru.

Как Россия может ответить Прибалтике на атаки дронов на Псков

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев подчеркнул, что дроны могли быть запущены с территории Прибалтики.

«Псков — это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины что ли? С территории Прибалтики? Уничтожить Прибалтику, если так. Стереть с лица земли», — сказал он в прямом эфире.

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов рассказал, что ждет Прибалтику, если подтвердится факт запуска дронов с территории этого региона.

«Если выяснится, что их запускали из Прибалтики, это поменяет весь политический ландшафт, потому что это прямая агрессия. Это может стать сигналом, который приведет к кардинальным переменам нашего поведения на границах с прибалтийскими государствами и вообще в отношении этих стран. Если это будет зафиксировано и доказано, я не исключаю, что будет и военный ответ. Но для этого, конечно, нужны очень четкие и очевидные доказательства», — заявил он «Радиоточке НСН».

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