РФ, Украина, Прибалтика? Откуда запустили атаковавшие Псков беспилотники

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Аэропорт в Пскове в ночь на 30 августа подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76, заявили в МЧС РФ. С каких территорий были запущены БПЛА, как дроны долетели до Пскова и зачем это нужно Киеву?

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил об отражении атаки в местном аэропорту. Дроны ВСУ повредили четыре самолета Ил-76, двое из них загорелись. Властями региона было принято решение отменить все авиарейсы 30 августа, пока не выяснится характер возможного повреждения взлетно-посадочной полосы.

По словам Ведерникова, в Псковской области хватает сил и средств для предотвращения атак БПЛА.

Откуда дроны могли запустить на Псков

Удар по военному аэропорту Пскова готовили Главное управление разведки Минобороны Украины и британская разведка MI6 на протяжении нескольких месяцев, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские источники.

«Запуск БПЛА был осуществлен с территории третьих стран и нейтральных вод, направление было выбрано неслучайно, из-за отдаленности от фронта ВС РФ не ожидали удара и хранили боеприпасы на взлетной полосе. Получив точные разведданные в день загрузки самолетов, было принято решение нанести удар», — говорится в сообщении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что беспилотники могли запустить с территории Украины, поскольку Киев несколько месяцев назад получил БПЛА с радиусом действия до 1000 километров.

«Вполне возможно, что их запустили с территории Украины из приграничных регионов, в том числе с платформ на базе внедорожников. Они выбрали Псковскую область, так как искали там военные стратегические объекты», — заявил генерал-майор.

Липовой отрицает возможность, что украинские БПЛА могли быть запущены с территории Эстонии. Он напомнил, что Прибалтика опасается прямых активных действий против России, поэтому обходится амбициозными заявлениями с угрозами.

«Маловероятно, что БПЛА на Псков запустили со стороны Эстонии. Агрессии еще нет, но провокации ответных мер со стороны России — это вполне вероятно. Но пока Эстония и в целом Прибалтика не идет дальше заявлений своих политиков», — объяснил Герой России.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Военный ВСУ управляет беспилотником

Зачем ВСУ атакуют территории России беспилотниками

Вооруженные силы Украины не пытаются нанести ущерб российским территориям, атакуя их беспилотниками, считает Сергей Липовой. По его мнению, главная цель Киева — запугать население.

«Цель атак беспилотников — не нанести ущерб территории России, а максимально запугать, создать психоз, недоверие к власти, оказать давление на жителей определенного региона. А если БПЛА долетит, то они пытаются нанести ущерб инфраструктуре — либо военной, либо гражданской. Это имеет все признаки терактов, совершаемых Украиной», — сообщил Герой России.

Липовой объяснил, что украинские БПЛА невидимы для радаров, поэтому долетают до российских городов.

«Во-первых, БПЛА сделаны из композитных материалов, которые на радарах практически не видны, пока они не подлетят в упор к РЛС, либо пока их визуально не обнаружат. Во-вторых, БПЛА остаются невидимыми, пока идут на предельно малых высотах — не выше 50 метров. Поэтому они могут пройти несколько регионов», — сказал он.

Военный эксперт Владимир Евсеев считает, что ВСУ организовывают атаки беспилотников как пиар-акции, чтобы отвести внимание от своих неудач на фронте.

«Если бы ВСУ удалось нанести серьезный урон российской технике, то это можно было бы, в соцсетях в первую очередь, раскрутить, оказать давление на местное население. Нужен был эффект для пиара, а не для реального воздействия, ввиду того, что ВСУ не могут начать наступление, это нереально», — заявил эксперт для NEWS.ru.

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