Аэропорт в Пскове в ночь на 30 августа подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76, заявили в МЧС РФ. С каких территорий были запущены БПЛА, как дроны долетели до Пскова и зачем это нужно Киеву?
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил об отражении атаки в местном аэропорту. Дроны ВСУ повредили четыре самолета Ил-76, двое из них загорелись. Властями региона было принято решение отменить все авиарейсы 30 августа, пока не выяснится характер возможного повреждения взлетно-посадочной полосы.
По словам Ведерникова, в Псковской области хватает сил и средств для предотвращения атак БПЛА.
Откуда дроны могли запустить на Псков
Удар по военному аэропорту Пскова готовили Главное управление разведки Минобороны Украины и британская разведка MI6 на протяжении нескольких месяцев, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские источники.
«Запуск БПЛА был осуществлен с территории третьих стран и нейтральных вод, направление было выбрано неслучайно, из-за отдаленности от фронта ВС РФ не ожидали удара и хранили боеприпасы на взлетной полосе. Получив точные разведданные в день загрузки самолетов, было принято решение нанести удар», — говорится в сообщении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что беспилотники могли запустить с территории Украины, поскольку Киев несколько месяцев назад получил БПЛА с радиусом действия до 1000 километров.
«Вполне возможно, что их запустили с территории Украины из приграничных регионов, в том числе с платформ на базе внедорожников. Они выбрали Псковскую область, так как искали там военные стратегические объекты», — заявил генерал-майор.
Липовой отрицает возможность, что украинские БПЛА могли быть запущены с территории Эстонии. Он напомнил, что Прибалтика опасается прямых активных действий против России, поэтому обходится амбициозными заявлениями с угрозами.
«Маловероятно, что БПЛА на Псков запустили со стороны Эстонии. Агрессии еще нет, но провокации ответных мер со стороны России — это вполне вероятно. Но пока Эстония и в целом Прибалтика не идет дальше заявлений своих политиков», — объяснил Герой России.
Зачем ВСУ атакуют территории России беспилотниками
Вооруженные силы Украины не пытаются нанести ущерб российским территориям, атакуя их беспилотниками, считает Сергей Липовой. По его мнению, главная цель Киева — запугать население.
«Цель атак беспилотников — не нанести ущерб территории России, а максимально запугать, создать психоз, недоверие к власти, оказать давление на жителей определенного региона. А если БПЛА долетит, то они пытаются нанести ущерб инфраструктуре — либо военной, либо гражданской. Это имеет все признаки терактов, совершаемых Украиной», — сообщил Герой России.
Липовой объяснил, что украинские БПЛА невидимы для радаров, поэтому долетают до российских городов.
«Во-первых, БПЛА сделаны из композитных материалов, которые на радарах практически не видны, пока они не подлетят в упор к РЛС, либо пока их визуально не обнаружат. Во-вторых, БПЛА остаются невидимыми, пока идут на предельно малых высотах — не выше 50 метров. Поэтому они могут пройти несколько регионов», — сказал он.
Военный эксперт Владимир Евсеев считает, что ВСУ организовывают атаки беспилотников как пиар-акции, чтобы отвести внимание от своих неудач на фронте.
«Если бы ВСУ удалось нанести серьезный урон российской технике, то это можно было бы, в соцсетях в первую очередь, раскрутить, оказать давление на местное население. Нужен был эффект для пиара, а не для реального воздействия, ввиду того, что ВСУ не могут начать наступление, это нереально», — заявил эксперт для NEWS.ru.
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