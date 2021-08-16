Кассира «Сбера» задержали за кражу 12 млн рублей

Кассир «Сбера» похитил 12 млн рублей и попытался сбежать из России, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом РИА Новости рассказал источник в банке.

По его словам, кража средств и подозреваемый в её совершении были выявлены самим банком 16 августа. По заявлению «Сбера» правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Задержанный признал свою вину. Похищенные деньги у него изъяли. Собеседник агентства заверил , что средства клиентов банка не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ограбил банк. Он пригрозил кассиру предметом, похожим на гранату, и потребовал выдать ему деньги. Похитив 2,6 млн рублей, он скрылся с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.