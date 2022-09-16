Кардиолог рассказала, как предотвратить повторный инфаркт Кардиолог Козминская: особая диета и отказ от курения — возможность избежать повторного инфаркта

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Чтобы избежать повторного инфаркта, необходимо прежде всего отказаться от курения, рассказала врач-кардиолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Надежда Козминская в беседе с NEWS.ru. По ее словам, ограничение касается как активного, так и пассивного курения.

Прежде всего, отказ от курения, причем любого вида — и активного, и пассивного. Это имеет большое значение для предотвращения повторного инфаркта, — отметила Козминская.

Также специалист рекомендовала задуматься о правильном питании и придерживаться диеты, в частности, есть больше овощей и фруктов, орехов, рыбы (не менее двух раз в неделю). Уменьшить в рационе красное мясо и отказаться от жареных блюд в пользу вареных, тушеных и слегка обжаренных.

По словам кардиолога, не стоит забывать и про физическую активность. После инфаркта, когда пройдет некоторое время, необходимо уделять спорту 30–50 минут в день.

Если инфаркт уже был, то доктор должен подобрать программу в первый период, а если прошло некоторое время, то можно рекомендовать физическую активность 30–50 минут в день не менее пяти раз в неделю — ходьба, плавание, велосипед, если доктор разрешит, — рассказала Козминская.

Кардиолог подчеркнула, что риск повторного инфаркта снижается, если удастся снизить вес до оптимального. Прежде всего, по ее словам, речь идет про абдоминальное ожирение в окружности талии.

У мужчин больше 88 см, у женщин — больше 80 см. Надо стремиться, чтобы показатель был меньше, — подытожила врач.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что давление в пределах 130–140 является нормой для пожилых людей, однако если оно сильно повышается ранним утром или ночью, это свидетельствует о запущенной форме гипертонии, которая может привести к инсульту или инфаркту во время сна. Он напомнил, что если давление выходит за пределы нормы — нужно обращаться к врачу.