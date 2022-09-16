Кардиолог рассказал, кому может грозить инсульт во сне Кардиолог Серебрянский: люди с высоким давлением по утрам рискуют получить инсульт во время сна

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Давление в пределах 130–140 является нормой для пожилых людей, однако если оно сильно повышается ранним утром или ночью, это свидетельствует о запущенной форме гипертонии, которая может привести к инсульту или инфаркту во время сна, рассказал «Москве 24» кардиолог Юрий Серебрянский. Он напомнил: если давление выходит за пределы нормы — нужно обращаться к врачу.

Ночная и ранняя утренняя гипертония — это поздняя запущенная гипертония, которая нередко кончается летальным исходом. Инсультом или инфарктом во время сна, — предупреждает врач.

Серебрянский рекомендует обращаться к врачу, если давление выходит за пределы нормы. Кардиолог поможет выяснить причины гипертонии и назначить нужное лечение. По словам врача, при высоком давлении увеличивается риск кровоизлияния в мозг — мозговых инсультов, а также инфаркта миокарда, отека легких и сердечной недостаточности. Могут случаться отеки ног, тромботические или тромбоэмболические осложнения, уточнил специалист.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева ранее рассказала, что отказ от поддерживающей терапии — самая распространённая ошибка гипертоников. По ее словам, людям, страдающим от такой болезни, нельзя прекращать приём прописанных препаратов. Эксперт предупредила, что в противном случае возрастает риск развития гипертонического криза и инсульта.