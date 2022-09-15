Гипертоникам напомнили об опасности отказа от препаратов от давления Кардиолог Маршинцева: отказ гипертоников от препаратов может привести к кризу и инсульту

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Отказ от поддерживающей терапии — самая распространённая ошибка гипертоников, рассказала в разговоре с «Москвой 24» врач-кардиолог Юлия Маршинцева. По ее словам, людям, страдающим от такой болезни нельзя прекращать приём прописанных препаратов. Эксперт предупредила, что в противном случае возрастает риск развития гипертонического криза и инсульта.

Люди, у которых повышается давление, приходят к кардиологу, тот подбирает терапию и на этой терапии давление у людей стабилизируется. Многие считают, что если давление нормализовалось, то можно отменять препараты, оно будет и дальше хорошее, — рассказала врач.

Маршинцева уточнила, что улучшение состояния напрямую связано с приемом лекарств. По ее словам, если перестать их пить, давление снова начнет повышаться, что в свою очередь может привести к гипертоническому кризу или даже инсульту.

Кардиолог пояснила, что больным гипертонией таблетки придется пить всю жизнь. Могут только меняться сами препараты или их дозировки.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее рассказал, что люди с нарушением свертываемости крови, повышенным содержанием в ней тромбоцитов, а также испытывающие сильный стресс, имеют повышенную вероятность возникновения инсульта. Кроме того, по словам врача, в группе риска находятся люди с избыточной массой тела, так как у них часто повышен холестерин, а также курящие и злоупотребляющие алкоголем.