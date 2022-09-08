Названы группы риска по возникновению инсульта Кардиолог Серебрянский: инсульту подвержены испытывающие стресс люди

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Люди с нарушением свертываемости крови, повышенным содержанием в ней тромбоцитов, а также испытывающие сильный стресс имеют повышенную вероятность возникновения инсульта, рассказал «Москве 24» кардиолог Юрий Серебрянский. Кроме того, по словам врача, в группе риска находятся люди с избыточной массой тела, так как у них часто повышен холестерин, а также курящие и злоупотребляющие алкоголем.

Инсульт может возникнуть у людей с гипертонией, сахарным диабетом, аритмией. У тех, у кого имеется наследственная семейная гиперхолестеринемия, то есть повышенный холестерин в крови. У кого имеется наследственная предрасположенность к инсульту, риск тоже увеличивается, — уточнил кардиолог.

Людям из групп риска специалист порекомендовал отказаться от вредных привычек и контролировать свое здоровье. Важно заниматься профилактикой сахарного диабета и повышенного холестерина, пояснил Серебрянский. Также необходимо вовремя лечить аритмию сердца, потому что из-за этого могут образовываться внутрисердечные тромбы, способные спровоцировать инсульт.

Лечение людей с неустойчивой психикой и нервно-психическим состоянием — это тоже профилактика инсульта, — добавил кардиолог.

Серебрянский ранее рассказал, что такие привычки, как курение, чрезмерное употребление алкоголя и кофе, а также переедание и недосып убивают сердечно-сосудистую систему. Особенно, по его словам, подвержены сердечной недостаточности любители пива. Кардиолог напомнил о важности соблюдать режим сна, так как недосып нередко приводит к аритмии. По его словам, сердце должно отдыхать в ночные часы, а вместо этого оно часто сокращается, что очень вредно. Специалист советует спать около восьми часов, ложиться и просыпаться в одно и то же время.