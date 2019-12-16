«Плитку» из бетона сделали в Калининграде. Рядом с настоящей плиткой рабочие шпателем нарисовали углубления.
Цвет покрытия отличается, и горожане это замечают,
В местной администрации журналистам рассказали, что «плитку» нарисовал бизнесмен. Он владел ларьком на этом тротуаре и не захотел укладывать новое покрытие после сноса киоска.
Там отметили, что планируют привести эту территорию в порядок.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Стерлитамака снял на видео, как в городе между сугробами укладывают асфальт. Дорожники трудились на 12-градусном морозе. На кадрах видно, как рабочие перемешивают горячую асфальтобетонную смесь со снегом, в результате чего идёт пар.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен