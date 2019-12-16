https://static.news.ru/photo/75a66856-2032-11ea-ba70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Плитку» из бетона сделали в Калининграде. Рядом с настоящей плиткой рабочие шпателем нарисовали углубления.

Цвет покрытия отличается, и горожане это замечают, передаёт «Клопс».

В местной администрации журналистам рассказали, что «плитку» нарисовал бизнесмен. Он владел ларьком на этом тротуаре и не захотел укладывать новое покрытие после сноса киоска.

Там отметили, что планируют привести эту территорию в порядок.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Стерлитамака снял на видео, как в городе между сугробами укладывают асфальт. Дорожники трудились на 12-градусном морозе. На кадрах видно, как рабочие перемешивают горячую асфальтобетонную смесь со снегом, в результате чего идёт пар.