Автоэксперт рассказал, какую машину выбрать начинающему водителю

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Первый автомобиль у начинающего водителя должен быть максимально простым в управлении. При этом главным критерием при выборе такой машины должны быть низкая цена и безопасность, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

При этом он раскритиковал убеждение некоторых новичков о том, что для закрепления навыков следует выбирать подержанное транспортное средство, так как велика вероятность аварии. По словам автоэксперта, «лучше нового автомобиля может быть только ещё более новый автомобиль».

Бесспорно, выбор должен стоять среди бюджетных моделей, потому что всё-таки велика вероятность, что человек может попасть в аварию, не очень хорошо припарковаться, поцарапать. Как позволяет кошелёк. Но я бы выбирал здоровый компромисс между недорогим и безопасным, — сказал Хайцеэр в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чтобы оценить степень безопасности того или иного автомобиля, автоэксперт посоветовал посмотреть результаты краш-тестов и изучить соответствующие рейтинги машин.

Выбирая же между ручной и автоматической коробкой передач, он отметил относительную простоту последней. Хайцеэр отметил, что многие учатся на машинах с ручной коробкой, но в условиях мегаполиса для повседневных поездок рекомендовал автоматическую, что для начинающего водителя «в миллион раз проще».

При этом, отметил он, зачастую в аварии попадают не в первые полгода, а более опытные водители — те, кто осмелел и кому кажется, что он уже всё умеет.

Ранее, как писал NEWS.ru, координатор движения «Общество синих ведёрок» и автоблогер Пётр Шкуматов раскритиковал идею «народного каршеринга».