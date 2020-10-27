«Каким же надо быть ублюдком»: Мясников высказался о Навальном

https://static.news.ru/photo/9e185c12-1821-11eb-ad17-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Доктор и телеведущий Александр Мясников в процессе разговора с журналисткой Тиной Канделаки жёстко высказался по поводу оппозиционера Алексея Навального, обвинявшего омских врачей в попытке убийства.

Политику надо было поблагодарить медиков, а не обвинять их, сказал Мясников. По словам доктора, чтобы так говорить о специалистах, которые спасли тебе жизнь, нужно быть «ублюдком».

Телеведущий также рассказал историю уже о своём пациенте, который лежит в клинике с «разрушенной поджелудочной железой». Он уже перенёс несколько операций и клинических смертей.

Мы его месяц вытаскивали с того света, и вот он выйдет и скажет, что мы его убить хотели? Это как? Есть какие-то определённые нормы морали! — заявил Мясников в интервью радио «Комсомольская правда».

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. 7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ будут неизбежны.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Соловьёв в пух и прах разнёс шоумена Максима Галкина за его заигрывание с оппозиционером Алексеем Навальным. Журналист напомнил мужу Примадонны, что Навальный не любит «жидов и геев».