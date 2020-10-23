Соловьёв раскритиковал Галкина за заигрывания с Навальным

https://static.news.ru/photo/dff59b02-15a3-11eb-81ba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Владимир Соловьёв в пух и прах разнёс шоумена Максима Галкина за его заигрывание с оппозиционером Алексеем Навальным. Журналист напомнил мужу Примадонны, что Навальный не любит «жидов и геев».

Телеведущий прямо указал артисту на его неопытность в поросах политики, а также на то, что его «страстное желание понравиться» оппозиционерам может обернуться против него же.

Когда вы вдруг решили, что теперь можете поиграть в политику и выступить на стороне человека, который нас с вами, Максим, (ведь вы еврей, как и я) вежливо называет жидами? Если вы не знаете, это Навальный, — заявил Соловьёв в эфире программы на YouTube «Соловьёв LIVE».

Речь идёт о шутке Галкина, который высмеял выпуск программы Тиграна Кеосаяна о Навальном. Кеосаян особое внимание уделил тому, что немецкие власти и СМИ называют оппозиционера «фюрером».

Fuhrer по-немецки — это просто «лидер», на кого рассчитана эта риторика? — самоуверенно «пошутил» Галкин.

Соловьёв прокомментировал именно этот момент, обращаясь к мужу Аллы Пугачёвой.

Неужели вы не думаете, что вас не спросят: как, будучи человеком богатым, вы работаете на канале с частично государственным финансированием? — намекнул телеведущий шоумену, чем закончатся для него такие «заигрывания».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Соловьёв ответил бывшему офицеру КГБ, уверявшему, что журналист был завербован российскими спецслужбами. Свои предположения бывший сотрудник Владимир Попов изложил в книге «Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ».