Какие награды и звания получил Адам Кадыров, что за золотой пистолет Адам Кадыров пришел на награждение к главе КБР с золотым пистолетом

Фото: t.me/RKadyrov_95

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров пришел на свое награждение в Кабардино-Балкарии с золотым пистолетом. Какой орден получил 15-летний наследник Рамзана Кадырова, что известно о его званиях?

Какую награду получил Адам Кадыров в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Он был удостоен награды за вклад в «укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

На вручение ордена Адам Кадыров пришел с золотым пистолетом, который находился в кобуре. Соответствующим видео поделился глава Чечни, отметив, что он благодарен Кокову за оценку деятельности его сына.

«Я знаю, что Адам, который делами и поступками старается во всем быть похожим на своего дедушку, воспримет такую оценку как аванс. Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей. Именно на них основывается сплоченность и единство народов нашего родного Отечества — России», — отметил Рамзан Кадыров.

Какие еще награды есть у Адама Кадырова

Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову высшую награду республики 6 ноября.

«Вручил Адаму Рамзановичу орден „За заслуги перед Карачаево-Черкесией“. Народы Карачаево-Черкесии и Чеченской Республики связывают крепкие узы дружбы и братства. Считаю, что мой брат и коллега — глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович — верный сын Отечества», — сообщил Темрезов.

В тот же день председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Уммой» I степени.

Глава Татарстана Рустам Минниханов 25 октября вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык», также известный как орден Дружбы. Награда была утверждена за значительный вклад в укрепление межнационального мира.

Орденом «Дуслык» награждаются за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между государством и другими странами, а также за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных и культурных связей.

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Какими званиями обладает Адам Кадыров

Адам Делимханов 6 октября сообщил, что 15-летний сын Рамзана Кадырова получил звание Героя Чеченской Республики. По его словам, Адам Кадыров с детства демонстрировал лидерские и организаторские качества, а также всегда занимался саморазвитием и «никогда не тратил время понапрасну».

«Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамазанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. <...> Убежден, что Адам принесет огромную пользу своему народу и стране, будет верно и неотступно служить интересам Отечества», — заявил он.

Адама Кадырова в возрасте шести лет объявили хафизом — хранителем священного писания мусульман Корана. Он стал самым юным хафизом не только в Чечне, но и во всей России. По словам главы Чечни, для его наследника это была непростая задача, поскольку на тот момент он еще не умел читать и писать на русском языке.

Какую должность занимает Адам Кадыров

Адам Кадыров 6 ноября получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. Министр нацполитики региона Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров-младший показал себя «как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию».

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов назвал назначение юноши на должность закономерным. По его словам, Адам Кадыров «проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте».

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