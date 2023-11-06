Кадыров показал тренировку вагнеровцев в составе «Ахмата»

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео тренировки бывших бойцов ЧВК «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат». По его словам, они проходят «боевое слаживание». В программу входят курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов и многое другое.

В настоящее время большая группа бывших бойцов ЧВК «Вагнер» проходит интенсивный курс подготовки в составе знаменитого спецназа «Ахмат». Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание. Это ощутимо повысит их эффективность на линии соприкосновения, — рассказал Кадыров.

Для «Ахмата» важно, чтобы каждый член подразделения обладал самыми последними знаниями, навыками и умениями, подчеркнул лидер Чечни. По его словам, спецназ берет качеством, а не количеством, поэтому к обучению бойцов инструкторы подходят особенно внимательно.

Я рад, что сегодня ряды знаменитого подразделения пополнили бойцы, которые имеют прекрасный боевой опыт, зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины. Уверен, что в предстоящих сражениях они полностью оправдают свою репутацию, — добавил глава Чечни.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что частная военная компания «Вагнер» больше не существует ни формально, ни физически. При этом он подтвердил, что часть бойцов продолжает выполнять боевые задачи.