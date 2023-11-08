Сын Кадырова взял на свое награждение золотой пистолет Адам Кадыров пришел на награждение в Кабардино-Балкарии с золотым пистолетом

Фото: t.me/RKadyrov_95

Сын главы Чеченской Республики Рамазана Кадырова Адам пришел на свое награждение в Кабардино-Балкарии с золотым пистолетом. Видео церемонии в Telegram-канале опубликовал глава Чечни. На представленных кадрах видно, что у 15-летнего Адама в кобуре находится оружие.

Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич (Коков, глава КБР. — NEWS.ru) принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова Адама орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», — написал Кадыров.

Награждение в КБР Адама Кадырова было уже третьим за последние две недели. Сын Кадырова получил в октябре звание Героя Чечни, затем был удостоен ордена «Дуслык» в Татарстане.

Ранее стало известно, что Адама назначили на важную должность. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что речь идет о работе в службе безопасности региона, однако конкретный пост называть не стал. Но Дудаев добавил, что Кадыров-младший проявил себя «как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию». Также министр указал, что подросток «в своем юном возрасте несколько раз побывал в зоне СВО».