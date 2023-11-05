Сына Кадырова поздравили с назначением на важную должность Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность

Фото: t.me/akhmeddudaev

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего сына главы республики Рамзана Кадырова Адама с назначением на важную должность. В своем Telegram-канале Дудаев отметил, что речь идет о работе в службе безопасности региона, однако конкретный пост называть не стал.

От всей души поздравляю моего дорогого брата Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР! — написал министр.

По его словам, Кадыров-младший проявил себя «как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию». Также министр указал, что подросток «в своем юном возрасте несколько раз побывал в зоне СВО».

По информации РИА Новости, также Адама Кадырова поздравили с назначением еще несколько чеченских чиновников. При этом ни один из них не указал, о какой именно должности идет речь.

Об Адаме Кадырове активно заговорили осенью текущего года после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает в СИЗО задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Вскоре после инцидента Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни, также он получил несколько высоких наград в ряде российских регионов.