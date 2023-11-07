Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», рассказал руководитель ЧР в своем Telegram-канале. Сын Кадырова, получивший в начале октября звание героя Чечни, за последние две недели также был награжден орденами «Дуслык» в Татарстане и «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова Адама орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Во вторник в ходе встречи с нашим дорогим братом, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, а также Адамом Кадыровым Казбек Коков лично вручил ему высокую награду. Согласно указу таким образом он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, — написал Кадыров.