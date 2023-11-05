Сын Кадырова получил «важную должность»: что известно, чем будет заниматься Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с «важной должностью»

Фото: П/с главы и правительства Чечни/РИА Новости

Адам Кадыров

Министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего сына чеченского лидера Рамзана Кадырова Адама с назначением на должность в службе безопасности руководства республики. Что известно о назначении, кто такой Адам Кадыров, как реагируют в России на его новую должность?

Что известно о назначении

Министр Дудаев в своем заявлении не уточняет, какую должность получил Адам Кадыров.

«От всей души поздравляю моего дорогого БРАТА Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР! Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере!» — сообщил Дудаев.

Аналогичные поздравления Адаму Кадырову, без указания должности, направили депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, глава чеченского Минздрава Адам Алханов.

Более точной информацией поделился командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев. В соцсетях он опубликовал совместное фото с Адамом.

«С большой радостью поздравляю <...> Адама Кадырова с назначением на должность — Начальник отдела обеспечения безопасности Главы ЧР», — подписал фото Чалаев.

На утро 5 ноября назначение сына Рамзана Кадырова не отражено на официальном сайте главы Чечни: начальником отдела обеспечения безопасности там указан Муса Хасханов, который работает на этой должности по крайней мере с 2006 года. На главной странице сайта также нет таких объявлений.

Кто такой Адам Кадыров

Адам Кадыров — третий сын и седьмой ребенок главы Чечни Рамзана Кадырова. Родился в 2007 году. В 2013 году, когда ему едва исполнилось шесть лет, Адам попал в СМИ, когда стал самым молодым в России хафизом, то есть человеком, который выучил Коран на арабском языке наизусть.

С раннего возраста сын главы Чечни занимался смешанными единоборствами и участвовал в бойцовских турнирах: в частности, в восьмилетнем возрасте принимал участие в боях на Gran Prix Ahmat 2016 вместе с другими сыновьями Рамзана Кадырова: 10-летним Ахматом и 9-летним Зелимханом.

Кроме того, Адам Кадыров регулярно тренируется на базе Российского университета спецназа (РУС) под Гудермесом. В августе 2023 года команда чеченского спецназа, в составе которой был сын главы Чечни, завоевала первое место на X Открытом чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений.

В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана в Волгограде. Глава региона объявил, что гордится поступком Адама.

«Признанный къонах („молодец“, „достойный муж“. — NEWS.ru) чеченского народа! Герой всех мусульман!» — подписал видео Кадыров.

МВД России отказало в возбуждении уголовного дела в отношении сына главы Чечни из-за того, что он не достиг возраста уголовной ответственности.

Фото: chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Какие награды получил Адам Кадыров

6 октября 2023 года Адам Кадыров получил звание героя Чечни. Об этом сообщил его дядя, депутат Госдумы Адам Делимханов, который назвал его «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Награждение провел сам Рамзан Кадыров.

24 октября 15-летний сын главы Чечни получил из рук главы Татарстана Рустама Минниханова орден «Дуслык», вторую по значимости награду в республике, «за вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

Уже на следующий день Рамзан Кадыров сообщил, что его сын получит орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

«Поздравляю Адама Рамзановича с высокой наградой. Считаю, что внук первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова <...> и сын моего брата и коллеги — главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — истинный патриот своей малой родины Чечни и своего Отечества», — объявил глава республики Рашид Темрезов.

Как отреагировали в России

Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» Азат Хамаев раскритиковал решение Кадырова наградить сына после публикации видео с избиением Никиты Журавеля.

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что [Адам Кадыров] — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — задал вопрос депутат в ходе обсуждений закона о патриотическом воспитании 19 октября.

В дальнейшем Хамаев извинился за свое «эмоциональное высказывание», глава Татарстана Рустам Минниханов назвал эти слова «исключительно его личным мнением», а менее чем через неделю Адаму Кадырову был вручен татарстанский орден «Дуслык».

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