Избившему Никиту Журавеля сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание Героя республики, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он отметил, что Адам Кадыров в своем возрасте сумел выучить наизусть Коран, заслужив высокое звание «Хафиз».

Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамазанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну, — написал Делимханов.

Ранее Министерство внутренних дел России вынесло отказ в возбуждении уголовного дела после избиения подозреваемого в поджоге Корана на улице Волгограда Никиты Журавеля. Решение принято по итогам проверки на основании возраста Адама Кадырова. Видеозапись из СИЗО Грозного, где подросток избивает Журавеля, опубликовал сам Рамзан Кадыров. Тогда Адам Делимханов заявил, что поступок Адама Кадырова является очень гуманным. По его мнению, активист заслуживает «самого жесткого наказания». Депутат назвал сына Кадырова патриотом и борцом за справедливость.