Кадыров показал желающих воевать за Россию экс-бойцов ВСУ Кадыров: лидер «Ахмата» встретился с желающими воевать за Россию украинскими пленными

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео встречи командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова с тремя бывшими бойцами ВСУ, изъявившими желание отправиться в зону СВО в составе ВС РФ. Чеченский лидер заявил, что понимает их отказ воевать за армию, командование которой «зверски» относится к личному составу.

Апты Алаудинов неслучайно показывает троих бывших представителей ВСУ. Находясь на той стороне, кто-то из них в душе поддерживал Россию, другие пришли к правильным выводам позже. Ярче всего об этом свидетельствуют их поступки. Желание сражаться в наших рядах в одном случае, и настойчивая просьба не возвращать на сегодняшнюю Украину — в другом, — написал Кадыров.

Один из пленных, фигурирующих на видео, является русским по национальности. Его зовут Валерий Шевченко. Он рассказал, что сдался российским войскам в плен при первой возможности. О нем не рассказывали до тех пор, пока его близкие не оказались в безопасности, отметил Кадыров.

Перейти на сторону России также пожелали еще двое экс-бойцов ВСУ, один из них воевал в составе «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и участвовал в Евромайдане на Украине. Теперь же пленные, побывав по ту сторону баррикад, просят не возвращать их обратно.

Я прекрасно понимаю их мотивы. Они приводят свидетельства, говорящие о безжалостном и зверском отношении командования ВСУ к личному составу. Это и целенаправленные удары по своим же отрядам, оказавшимся в трудном положении, и расстрелы тяжелораненых бойцов, — отметил чеченский лидер.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен на Артемовском и других направлениях. По его словам, подразделения «Ахмата» берут новых пленных каждые два-три дня.