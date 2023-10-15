Адама Кадырова назвали «героем всех мусульман»: что за новое видео с ним

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня опубликовал в авторском Telegram-канале новое видео про своего сына Адама Кадырова. Что об этом нужно знать?

Видео сопровождается цитатой о «волке, который, попав в клетку, не думает, как сбежать, а думает, как отомстить». В подписи к публикации Рамзан Кадыров заявил, что Адам — «герой всех мусульман». На кадрах показано, как 15-летний сын главы Чечни избивает под музыкальное сопровождение активиста Никиту Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана.

О чем были предыдущие видео, которые выкладывал Кадыров

Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видео, на котором Адам Кадыров избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что юноша «совершил правильный поступок, так как каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание. Кадыров добавил, что гордится сыном.

Чеченский лидер 12 октября опубликовал еще одно видео, на котором показал свою беседу с Журавелем. По словам Кадырова, еще до задержания активист «был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию ислама». Глава Чечни подчеркнул, что в словах подозреваемого не было искренности, потому что он «лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином». По информации Baza, ролик был снят в том же помещении, где Адам Кадыров избил Журавеля.

Кто такой Никита Журавель и что он сделал

19 мая 2023 года доставщик еды Никита Журавель поджег Коран напротив мечети в Кировском районе города Волгограда. На следующий день его задержали. Он признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). По словам мужчины, акцию он устроил за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Журавель обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса — хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам религиозной ненависти, и оскорбление чувств верующих — за акцию с сожжением Корана в Волгограде. Дело передали для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. В мае активиста доставили в СИЗО в столицу Чечни.

13 октября в Висаитовском районном суде Грозного прошло первое заседание по его делу. Журавель частично признал вину. Суд оставил его под стражей до 20 апреля 2024 года. Активист также извинился перед всем исламским сообществом.

«Мне за свой поступок очень стыдно», — добавил он.

Фото: t.me/RKadyrov_95 Никита Журавель

Последствия избиения для Адама Кадырова

Министерство внутренних дел России вынесло отказ в возбуждении уголовного дела после инцидента в СИЗО Грозного, писала Baza. Сообщалось, что решение принято по итогам проверки на основании возраста Адама Кадырова.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов 6 октября заявил, что Адаму Кадырову присвоили звание Героя республики. Он отметил, что сын главы региона в своем возрасте сумел выучить наизусть Коран, заслужив высокое звание хафиза.

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