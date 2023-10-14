Кадыров рассказал о просьбе Путина Кадыров: Путин попросил меня следовать предписаниям Корана

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Рамзан Кадыров и Владимир Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об уважительном отношении президента России Владимира Путина к исламу и рассказал про одну его просьбу во время похорон отца, Ахмата Кадырова, в 2004 году. Как написал руководитель региона в своем Telegram-канале, российский лидер тогда попросил его и дальше следовать предписаниям священного Корана.

Я помню слова Владимира Владимировича, которые были сказаны, когда он стоял у могилы моего дорогого отца. Они прозвучали очень искренне и еще раз показали мне его отношение к нашей религии. Президент попросил меня и дальше следовать предписаниям Священного Корана, продолжая путь Ахмата-Хаджи. Очень показательный эпизод, — заявил Кадыров.

По его словам, Путин всегда с большим уважением относился к его вероисповеданию, поэтому каждый проживающий в России мусульманин обязан защищать государство. Глава Чечни также добавил, что президент обещал найти «достойное место в Кремле» для экземпляра священной книги Коран, который ему вручили во время визита в Дербент.

Ранее Кадыров восхитился словами Путина о Палестине, которая, по словам президента, так и не была создана как суверенное государство. Глава Чечни заявил, что в мире нет другого такого лидера, который может смело говорить правду и не бояться косых взглядов президентов других государств.