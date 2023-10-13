Обвиняемому в сожжении Корана волгоградцу продлили арест на полгода

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Никита Журавель

Суд продлил на полгода арест обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Никите Журавелю, передает РИА Новости. Молодой человек на судебном заседании в Висаитовском районном суде Грозного частично признал вину. При этом он отметил, что не ставил цели спровоцировать нарушения общественного порядка.

Я себя признаю виновным в совершении преступления по части 2 статьи 148, именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео, не имел об этом представления, — заявил Журавель в суде.

Также молодой человек извинился перед мусульманами, сказав, что не знал о всей важности священной книги для носителей религии. Он признался, что ему стыдно за свой поступок.

За день до судебного заседания глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с Никитой Журавелем. Он обвинил активиста в сотрудничестве с западными спецслужбами, назвав его агентом Службы безопасности Украины и диверсантом. До этого Кадыров выкладывал видео, на котором Журавеля избивает несовершеннолетний сын главы республики. Позже подростку присвоили звание Героя республики.