«Провокатор и диверсант»: Кадыров опубликовал новое видео с Журавелем Кадыров опубликовал новое видео с активистом Журавелем и назвал его агентом СБУ

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео встречи с Никитой Журавелем, подозреваемым в сожжении Корана. Глава Чечни обвинил активиста в сотрудничестве с западными спецслужбами, назвав его агентом Службы безопасности Украины и диверсантом.

Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжегшим Священный Коран. Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию ислама, — написал Кадыров.

Он выразил уверенность, что Журавель действовал не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман и стравить конфессии в России. На это, по мнению главы Чечни, указывают неуверенность активиста и попытки уйти от прямых ответов.

Это ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова. Мы были свидетелями таких методов Запада не один десяток раз, — подчеркнул Кадыров.

В мае этого года силовики задержали Никиту Журавеля во время сожжения Корана на фоне мечети. Было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих, в конце мая нарушителя доставили в чеченский СИЗО.

В августе Журавель сообщил, что во время содержания в следственном изоляторе его избил сын главы республики Рамзана Кадырова 15-летний Адам. Позднее сам политик подтвердил эту информацию и заявил, что гордится сыном. Он отметил, что подросток таким образом защитил свою религию и при необходимости ответит за такой поступок перед законом.

В итоге Министерство внутренних дел России после проверки отказалось возбуждать уголовное дело против Адама Кадырова, поскольку он еще не достиг возраста уголовной ответственности, который наступает в 16 лет. Позже стало известно, что подростку присвоили звание Героя Чечни.