«На каком основании»: в СПЧ назвали непонятным разговор Кадырова и Журавеля Меркачева заявила, что Кадыров не имел оснований разговаривать с Журавелем

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров не имел оснований разговаривать с подозреваемым в сожжении Корана Никитой Журавелем, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) в России Ева Меркачева. Она подчеркнула, что Кадыров не является ни адвокатом, ни оперативником.

Примирительные разговоры могут быть возможными с 1 января 2024-го, когда вступит в силу закон «О пробации». Сегодня такие разговоры с подозреваемым регламентируются законодательством. В нем нет ничего про посторонних. В данном случае Кадыров — посторонний человек, не адвокат, не член оперативной группы, не тот, с кем проводят очную ставку, не потерпевший. Поэтому непонятно, на каком основании такие разговоры ведутся, — добавила Меркачева, отметив, что в целом примирительные беседы нужны.

Ранее Кадыров опубликовал видео встречи с Никитой Журавелем, подозреваемым в сожжении Корана. Глава Чечни обвинил активиста в сотрудничестве с западными спецслужбами, назвав его агентом Службы безопасности Украины и диверсантом.

Кадыров выразил уверенность, что Журавель действовал не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман и стравить конфессии в России. На это, по мнению главы Чечни, указывают неуверенность активиста и попытки уйти от прямых ответов.

В мае этого года силовики задержали Никиту Журавеля во время сожжения Корана на фоне мечети. Было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих, в конце мая нарушителя доставили в чеченский СИЗО.

В августе Журавель сообщил, что во время содержания в следственном изоляторе его избил сын главы республики Рамзана Кадырова 15-летний Адам. Позднее сам политик подтвердил эту информацию и заявил, что гордится сыном. Он отметил, что подросток таким образом защитил свою религию и при необходимости ответит за такой поступок перед законом.

В итоге Министерство внутренних дел России после проверки отказалось возбуждать уголовное дело против Адама Кадырова, поскольку он еще не достиг возраста уголовной ответственности, который наступает в 16 лет. Позже стало известно, что подростку присвоили звание Героя Чечни.