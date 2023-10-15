Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале новое видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля за сожжение Корана. Кадыров назвал своего наследника героем всех мусульман.

Признанный къонах чеченского народа! Герой всех мусульман!подписал глава Чечни.

На опубликованных кадрах можно заметить, что инцидент произошел в следственном изоляторе. Молодой человек нанес обвиняемому несколько ударов ногой.

После произошедшего Адам Кадыров получил звание Героя республики. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов отметил, что подросток в своем возрасте сумел выучить наизусть Коран, заслужив высокое звание хафиза.

Ранее суд продлил на полгода арест Журавелю. Парень на судебном заседании в Висаитовском районном суде Грозного частично признал вину. При этом он отметил, что не ставил цели спровоцировать нарушения общественного порядка. Также Никита извинился перед мусульманами, сказав, что не знал о всей важности священной книги для носителей религии. Он признался, что ему стыдно за свой поступок. Тем не менее Рамзан Кадыров после личной встречи с Журавелем обвинил его в сотрудничестве со спецслужбами Запада, назвав его агентом Службы безопасности Украины и диверсантом.