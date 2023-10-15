«Герой»: Кадыров показал, как его сын избивает сжегшего Коран Журавеля Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает сжегшего Коран Журавеля

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале новое видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля за сожжение Корана. Кадыров назвал своего наследника героем всех мусульман.

Признанный къонах чеченского народа! Герой всех мусульман! — подписал глава Чечни.

На опубликованных кадрах можно заметить, что инцидент произошел в следственном изоляторе. Молодой человек нанес обвиняемому несколько ударов ногой.

После произошедшего Адам Кадыров получил звание Героя республики. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов отметил, что подросток в своем возрасте сумел выучить наизусть Коран, заслужив высокое звание хафиза.

Ранее суд продлил на полгода арест Журавелю. Парень на судебном заседании в Висаитовском районном суде Грозного частично признал вину. При этом он отметил, что не ставил цели спровоцировать нарушения общественного порядка. Также Никита извинился перед мусульманами, сказав, что не знал о всей важности священной книги для носителей религии. Он признался, что ему стыдно за свой поступок. Тем не менее Рамзан Кадыров после личной встречи с Журавелем обвинил его в сотрудничестве со спецслужбами Запада, назвав его агентом Службы безопасности Украины и диверсантом.