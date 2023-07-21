Как вкусно приготовить соленые или малосольные огурцы: лучшие рецепты Расскажем все о засолке огурцов в банках на зиму и приготовлении малосольных огурчиков

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Заготовка огурцов на зиму

Чаще всего банки с консервированными овощами закручивают летом, ведь огурцы для засолки или растут на огороде, или продаются на рынке по приемлемой цене. Можно купить разные плоды: кому-то больше нравятся небольшие корнишоны, кому-то — более крупные овощи. Секретный рецепт засолки огурцов есть почти у каждой хозяйки, мы собрали для вас самые удачные и интересные.

Предлагаем ознакомиться с общими правилами засолки огурцов:

Стоит использовать только чистые крепкие овощи без пятен и признаков гнили.

Перед засолкой огурцы необходимо оставить в холодной воде на 4–6 часов, чтобы они получились плотными и хрусткими.

В странах Азии перед приготовлением моют огурцы, при этом натирая их крупной солью, — можно использовать этот лайфхак.

Все овощи и зелень, которые будут использоваться для заготовки, нужно хорошенько помыть, а тару и крышки — еще и простерилизовать.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Способы засолки огурцов

· Малосольные огурцы будут готовиться от нескольких часов до нескольких дней, соленые — не менее одного месяца.

Огурцы: способы засолки в бочке

У бочковых огурцов особенный аромат, который придает им дубовая бочка. Сейчас мало кто делает засолы в таких емкостях, но добиться такого вкуса овощей можно и с помощью других средств.

Засолка огурцов на зиму в бочке

Ингредиенты указаны на 1 кг огурцов, увеличивайте количество в зависимости от размера емкости:

листья хрена — 2 шт.,

чеснок — 6 зубчиков,

зонтик укропа — 1 шт.,

листья черной смородины — 5 шт.,

листья малины — 5 шт.,

вода кипяченая — 1 л,

соль крупная — 70 г.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты соленых огурцов

Вымоченные огурцы обрезать с двух сторон. Зубчики чеснока очистить, промыть и разрезать на 2–4 части в зависимости от размера. Бочку тщательно вымыть с абразивом и содой, обдать кипятком. На дно уложить половину малины, смородины, укропа и треть чеснока. Плотно уложить половину огурцов, сверху — оставшиеся листья и чеснок, затем оставшиеся овощи. Плотно накрыть содержимое листьями хрена. Соль развести с водой и залить в бочку получившийся раствор до верха. Накрыть огурцы тарелкой подходящего диаметра и установить гнет, оставить бочонок в теплом месте на три дня. После этого хрен убрать и поставить емкость в холодное место. Через месяц можно дегустировать.

Соленые огурцы «Как в бочке»

огурцы — 1,2 кг,

зонтик укропа — 2 шт.,

хрен (листья) — 3 шт.,

дубовые листья — 3 шт.,

смородина (листья) — 4 шт.,

лавровый лист — 2 шт.,

зубчики чеснока — 7 шт.,

перец-горошек (черный) — 8 шт.,

кипяченая вода — 1 л,

соль крупная — 50 г.

Вымоченные огурцы укладываем в эмалированный таз или кастрюлю вперемешку с листьями и специями. Часть пряностей нужно оставить для закрутки: лист хрена и дуба, 4-5 горошин перца, один зонтик укропа. Огурцы залить рассолом, поставить под гнет и оставить на три дня, пока не начнется брожение. Затем жидкость слить, процедить и вскипятить. В стерилизованную банку выложить огурцы, оставшиеся пряности и чеснок, залить горячим рассолом. Закатать металлической крышкой и укутать в плед на сутки. Затем убрать в прохладное место как минимум на месяц.

Быстрая засолка огурцов в пакете

Малосольные огурчики можно приготовить несколькими способами, но самый быстрый из них — сухой. На него вы потратите всего несколько минут. Главное, не хранить их слишком долго — лучше съедать максимум на следующий день.

Засолка огурцов в пакете

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Засолка огурцов на зиму

огурцы — 1 кг,

зубчики чеснока — 4 шт.,

пучок свежего укропа,

соль крупная — 1 ст. л.,

сахарный песок — 1 ч. л.,

перец душистый (горошек) — 2-3 шт.

В этом рецепте огурцы для засолки можно не вымачивать, только тщательно вымыть. У небольших плодов обрезать кончики, крупные порезать на 2–4 части или на кружки. Чеснок мелко порубить или пропустить через пресс, укроп мелко нарезать. Положить все ингредиенты в плотный целлофановый пакет, оставив немного воздуха, хорошо завязать и потрясти несколько минут. Поставить в миску и убрать в холодильник, первую пробу можно снимать через несколько часов.

Засолка огурцов в банках: запасаемся на зиму

Засолка огурцов в стеклянной таре — лучший способ хранить их всю зиму. Банки с пластиковой крышкой необходимо хранить в холодильнике, чтобы они не перебродили. Если крышка вздуется, емкость нужно открыть и попробовать огурцы. Кисловатые можно вымочить в чистой воде, но если есть неприятный запах, то от них лучше избавиться.

Соленые огурцы с горчицей в банке

вымоченные огурцы — 1 кг,

горчичный порошок — 1 ст. л. с горкой,

зонтик укропа — 1 шт.,

зубчики чеснока — 5 шт.,

листья вишни — 10 шт.,

листья хрена — 2 шт.,

острый перец — 1 стручок,

вода — 1 л,

соль крупная — 60 г.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Засолка огурцов в банке

На дно банки насыпать горчичный порошок, сверху уложить часть листьев и нарезанного чеснока. Покрыть слоем огурцов. Продолжать чередование овощей до верха банки. Последним слоем должны стать листья. Залить содержимое рассолом, банки поставить в тазики или в ванну, так как при брожении часть жидкости может выплеснуться. Оставить в тепле на три дня под марлей, затем закрыть пластиковыми крышками и убрать в холодильник.

Рецепт соленых огурцов в пластиковой бутылке

Рекомендуем использовать для такого метода вымытую пятилитровую тару с широким горлом. Ее проще транспортировать и хранить, а когда захочется попробовать огурцы — бутылку можно просто разрезать, а содержимое переложить в другую емкость.

огурцы вымоченные — 4 кг,

хрен (листья) — 2-3 шт.,

хрен (корень) — 1 шт.,

зонтики укропа — 3-4 шт.,

листья вишни и смородины — по 5-6 шт.,

зубчики чеснока — 10–15 шт.,

острый стручковый перец — 1 шт.,

лист лавровый — 2-3 шт.,

перец черный (горошек) — 8–10 шт.,

соль из расчета 2 ст. л. на 1 л воды.

Листья промыть, чеснок, перец, хрен очистить и нарезать на кусочки. В бутылку слоями уложить огурцы и пряности, постоянно ее встряхивая, чтобы легли плотнее. На самом верху должен оказаться лист хрена, сложенный в несколько раз. Залить раствором кипяченой воды с солью, на пятилитровку уходит примерно 2,5 литра. Закрыть крышкой и убрать в подпол или погреб. Дегустировать можно через месяц.

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