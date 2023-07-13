Агроном дал совет дачникам, как вырастить красивые огурцы Агроном Воробьев посоветовал регулярно удобрять почву, чтобы огурцы выросли красивыми

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Чтобы огурцы выросли красивой формы, необходимо регулярно удобрять почву, посоветовал дачникам агроном Михаил Воробьев. В разговоре с aif.ru эксперт пояснил, что для этих овощей необходимо большое количество органических соединений азота. Поэтому стоит добавлять в почву навоз или минеральные удобрения раз в 10 дней. Лучше всего растворить удобрение в воде и полить корешок и вокруг растения. Садоводы также часто рассыпают его на глаз и обильно поливают, чтобы питательные вещества поступили к корням. Кроме того, удобрить огурцы можно перед дождем.

Если огурцы по форме напоминают карандашик, то им не хватает азотных удобрений, если наоборот, выглядят как дубинка, то им не хватает калия. Скрюченным полукругом плодам вообще не хватало питания, либо они замерзли или их поливали ледяной водой, — пояснил агроном.

По словам эксперта, на внешний вид огурцов могут повлиять погодные условия. Урожай может испортиться при низких температурах. Он посоветовал воспользоваться самодельным обогревателем в виде жаровни, который можно установить в теплице. Для этого нужен металлический бак и прогоревшие, но сохранившие тепло угли. При использовании этого метода важно соблюдать правила противопожарной безопасности.

Холодная вода также может стать фактором, который влияет на состояние овощей. Так, не стоит использовать для полива жидкость из скважины или колодца. Оптимальная температура воды должны составлять 20-25 градусов, предупредил Воробьев.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы спасти урожай, это хорошенько удобрить почву и оборвать все неправильные огурцы. Таким образом они больше не смогут оттягивать питательные вещества на себя и растение начнет давать огурцы правильной формы, не отвлекаясь на этих уродцев, — заключил агроном.

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