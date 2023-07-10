Малышева научила хранить еду в холодильнике, чтобы не отравиться Малышева: немытые овощи и фрукты являются рассадником кишечной палочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Немытые овощи и фрукты, хранящиеся в холодильнике, могут стать рассадником бактерий, в том числе кишечной палочки, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что хранить яйца в дверце холодильника также нельзя, так как это самое теплое место, значит, продукты быстро стухнут.

Середина холодильника самая холодная — она подходит для тех продуктов, которые вы приготовили сами и их нужно как-то сохранить. Яйца тоже нужно хранить здесь и продукты мелочные, в самом холодном месте. Вверху и внизу холодильника должно лежать то, что хранится дольше, упаковки длительного хранения или овощи и фрукты, которые переживут +8 градусов, — сказала Малышева.

Она добавила, что дверца холодильника подходит для хранения таких продуктов, как соусы, закрытые соки и консервы.

Кроме того, Малышева рекомендовала мыть холодильник минимум раз в месяц, чтобы избежать развития колоний бактерий.

Ранее специалист испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Диана Смирнова рассказала NEWS.ru, что хлеб при комнатной температуре хранится около двух суток. Чтобы он не портился, специалист посоветовала хранить его в холодильнике.