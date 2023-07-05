Россиянам рассказали, сколько хранится хлеб при комнатной температуре В Центре оценки качества зерна заявили, что хлеб хранится не больше двух суток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хлеб при комнатной температуре хранится около двух суток, рассказала NEWS.ru специалист испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Диана Смирнова. Для того, чтобы хлеб дольше не портился, специалист посоветовала хранить его в холодильнике.

Срок годности хлеба, как правило, составляет от 24 до 48 часов при комнатной температуре. В холодильнике хлеб вполне может храниться около недели, — сказала Смирнова.

Она добавила, что следует покупать хлеб, изготовленный по ГОСТ. Смирнова объяснила, что при производстве хлеба производитель может использовать специальные ферменты-ускорители, которые позволяют сократить время расстойки дрожжевого теста, однако вполне могут повлиять на скорость образования плесени на хлебе.

Кроме того, качество сырья влияет на вкус хлеба, добавила специалист. Так, для изготовления батона используется мука высшего сорта.

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