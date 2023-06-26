Врач раскрыл рецепт полезного бутерброда для перекуса Врач Арзамасцев посоветовал использовать натуральные продукты вместо колбасы для бутербродов

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Чтобы сделать бутерброд для перекуса полезным, следует заменить колбасу натуральными продуктами, посоветовал врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Он рассказал «Москве 24», что хорошо подойдут индейка, говядина, яйца или соленая рыба. В них есть белок, полезный для работы организма.

Вместо колбасы можно использовать более полезные, натуральные продукты. Это может быть тот же белок, но менее жирный. Например, бутерброд с индейкой, говядиной, соленой рыбой, сыром или яйцом. Желательно, чтобы там присутствовали зелень и овощи, — уточнил специалист.

По словам диетолога, в колбасе содержится большое количество животных жиров. Частое употребление такого продукта приводит к повышению холестерина в крови, а соль и различные добавки негативно отражаются на артериальном давлении и вызывают отечность.

Арзамасцев уточнил, что полезной альтернативой белому хлебу станет цельнозерновой. В нем содержится достаточно клетчатки и различных витаминов, в том числе группы В. Обычный хлеб не принесет такой пользы, так как часть витаминов в нем разрушена. Кроме того, в бутерброд следует добавить зелени и овощи.

Эндокринолог Анна Гончарова ранее рассказала, что кофе и шоколад в умеренном количестве подходят в качестве перекуса. По ее словам, при полноценном питании эти продукты положительно влияют на настроение и стабилизируют артериальное давление.