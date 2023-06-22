Эндокринолог объяснила, подходит ли шоколад для перекуса Эндокринолог Гончарова назвала шоколад подходящим продуктом для перекуса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вопреки распространенному мнению, шоколад и кофе в умеренных количествах хорошо подходят для перекуса и помогают повысить настроение, рассказала врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова. Она рассказала «Народным Новостям», что эти продукты создают разгрузку от эмоционального стресса: благодаря свойствам, запаху и вкусу, они положительно влияют на содержание серотонина в крови.

Кофе с шоколадом прекрасно поднимает настроение, создает некую разгрузку от эмоционального стресса, которую многие испытывают в течение дня. Поскольку и запахом, и текстурой, и ингредиентным содержанием влияет на повышение уровня серотонина в крови, — пояснила специалист.

По словам эндокринолога, ограничения могут спровоцировать серьезные проблемы пищевого поведения. В связи с этим Гончарова рекомендует при желании выпивать одну чашку молотого кофе и съедать 10 гр. или три дольки шоколада в день. Это не только не навредит организму и не повлияет на набор веса, но и поможет стабилизировать артериальное давление.

Врач также рассказала, что на завтрак лучше всего выбирать белковую пищу. Так, следует включить в него крупы, мясо, овощи, рыбу цельнозерновой хлеб или яйца. Кроме того, первый прием пищи должен быть полноценным. По словам специалиста, это позволит сделать перекус любым. В обед лучше всего съедать горячие блюда. Полдник может состоять из фруктов, жидких молочных продуктов или того же кофе с шоколадом. Эндокринолог подчеркнула, что также можно выбрать в качестве перекуса пломбир в количестве 50-70 гр.

Врач-диетолог Маргарита Королева ранее посоветовала есть каши не чаще одного раза в день, при этом порция сухой крупы не должна быть больше 80 г. По ее словам, такие блюда достаточно включать в рацион три-четыре раза в неделю.