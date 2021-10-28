Вкусные зимние заготовки

Зимой свежие ягоды, фрукты и овощи становятся малодоступными, поэтому во многих семьях летом и осенью занимаются приготовлением зимних заготовок. В них сохраняется много витаминов, а также клетчатка, растительные волокна и пектин, которые нормализуют пищеварение, способствуют усвоению полезных микроэлементов из других продуктов.

Домашние зимние заготовки не только помогают разнообразить стол в зимнее время года, но так же, как и любой вкусный продукт, способствуют выделению гормонов радости — эндорфинов, которых так не хватает в условиях дефицита солнечного света и тепла зимой. Какие заготовки на зиму самые лучшие и как их правильно приготовить — читайте в материале NEWS.ru

Виды домашних зимних заготовок

Зимние заготовки делают несколькими методами и, готовя на зиму продукты, лучше воспользоваться всеми, чтобы разнообразить рацион. Итак, рассмотрим, что делают с ягодами, овощами, фруктами, грибами, зеленью.

Сушка

Продукт можно обезвоживать (в этом и есть суть метода) естественным способом — на солнце или при комнатной температуре в сухом месте, либо искусственным способом — с помощью духовки или специального прибора-сушилки. При правильно созданных условиях хранятся такие продукты долго. Место хранения должно быть тёмным и сухим. Чаще всего такие зимние заготовки делают из баклажанов, грибов, зелени, помидор. Многие делают в свои запасы на зиму заготовки из яблок, чтобы варить полезные и вкусные компоты из сухофруктов. Высушить также можно груши, виноград, абрикосы.

Заготовки из яблок pixabay.com

Именно в высушенных овощах, фруктах, ягодах, грибах, зелени сохраняется больше всего полезных элементов. Главное, чтобы сушка была выполнена правильно. Если продукт не досушить, то он быстро испортится, а если пересушить — станет безвкусным и хрупким. Проверить правильность приготовления продукта можно при сминании. Если ломается в крошку — значит пересушен, если сминается во влажный комок — недостаточно высушен.

Заморозка

Такие домашние зимние заготовки наиболее просты в приготовлении. Нужно просто поместить чистые, сухие продукты в морозильную камеру, притом заморозить можно практически все — овощные заготовки для супов, заготовки на зиму тыквы для приготовления каш, тертый кабачок для котлет, помидоры для рагу, ягоды и фрукты.

Одно условие — замораживайте столько, сколько съедите в течение года. Если вы храните ягоды в морозилке годами — они не испортятся, но вкусной такая зимняя заготовка уже не будет. Если по каким-либо причинам продукты разморозились (отключился холодильник, например), повторно заморозку из них лучше не делать, они будут без вкуса и не принесут пользы.

Зимние заготовки из овощей: маринование, квашение, засолка

Эти способы объединяет то, что при заготовке на зиму овощей туда сразу добавляют кислоту. Сутью консервирования является создание специальных условий, в которых не будут развиваться бактерии. Для сохранения максимальной пользы диетологи рекомендуют вместо обычной уксусной кислоты использовать при мариновании:

яблочный уксус — не магазинный, который просто ароматизирован, а натуральный;

томатный сок — хороший способ зимней заготовки огурцов, кабачков, перца и, собственно, самих помидор в собственном соку;

листья винограда — хороший природный консервант. Всего лист винограда заменит 1 ч.л. уксусной кислоты;

зеленый кислый виноград — кислые ягоды укладываются в банку между овощей (небольшая гроздь на 3-литровую банку) и заливаются рассолом из воды, смешанной с солью и сахаром.

Вкусные зимние заготовки pixabay.com

При солении и квашении уксус не используется. В качестве консерванта используют только соль. Классический рассол делают из 1 л воды и 50 г поваренной соли. Продукты со временем сами выделяют органические кислоты, которые являются природным консервантом. Пользы в солениях больше, чем в законсервированных заготовках, еще и потому, что овощи не проходят термическую обработку.

Самая лучшая заготовка на зиму среди солений — квашеная капуста, богатая витамином С и другими полезными нутриентами. Самая большая концентрация полезных веществ сохраняется в течение первых 3 месяцев после квашения. Всего же срок хранения у квашеной капусты — до 8 мес., в темном месте и при температурном режиме от −1 до +4°С.

Термическая обработка

Сладкие и вкусные зимние заготовки, такие как варенье и компоты, делают практически в каждой российской семье. Консервантом в них является только сахар. Часть витаминов и активных компонентов, таких как полифенолы и микроэлементы, в таком виде сохраняется в размере 70-80%.

Чтобы варенье не закисло, знающие хозяйки добавляют в него желфикс или иной желирующий состав при приготовлении. Срок хранения варенья и компотов без косточек — до 1 года. После этого срока польза продукта пропадает, хотя вкусовые качества не теряются.

Салаты зимние заготовки

Зимние заготовки салатов — вкусный и универсальный продукт, который и в подливу или борщ добавить можно и на стол для гостей поставить. Это не менее популярное консервирование, чем заготовки на зиму из маринованных помидор. Виды салатов для консервирования:

Зимние заготовки из овощей pixabay.com

Салаты из овощей.

Такие зимние заготовки делают из перца, помидор, огурцов, кабачков, капусты, моркови, лука. Овощи нарезают и консервируют при помощи уксуса, лимонного сока, томатного сока. Некоторые салаты нужно стерилизовать, а некоторые вполне обходятся без дополнительной обработки.

С грибами.

Богатые белком грибы являются дополнительным источником энергии для организма, практически наравне с мясом. Так почему бы не заготовить на зиму столь полезный и вкусный продукт.

Зимние заготовки салата из кабачков и баклажанов.

Стоит приготовить для разнообразия зимнего меню. А для кого-то кабачковая и баклажанная икра — отдельный вид удовольствия.

Закуски с хреном.

Их просто приготовить, а для организма хрен чрезвычайно полезен. Он способствует расширению сосудов и очищению организма. Такую острую закуску можно использовать как приправу к мясным блюдам.

Зимняя заготовка из помидор и перца (всем знакомое лечо).

Ароматная и полезная закуска, которая подходит к мясным блюдам, картофельному пюре и отдельно в качестве салата.

Салат с килькой на зиму.

Эту заготовку делают не так часто, однако попробовать непременно стоит, ведь рыба зимой станет незаменимым источником фосфора, а также фолиевой кислоты. Рецептов зимних заготовок с килькой достаточно много в интернете — найдите наиболее понравившийся и запасайтесь полезными продуктами на зиму.

Постные салаты.

Такие заготовки пригодятся не только для разнообразия мясных яств на столе, но и на время соблюдения постов. Количество постных дней в году — от 178 до 212. Сытный салат, например с фасолью и кукурузой, станет незаменимым источником калорий в дни ограниченного питания.

Салатные заготовки для классических или зеленых щей, борща.

Такие заготовки пригодятся каждой хозяйке. Они не только принесут пользу организму, но и значительно сэкономят время на приготовление блюда.

Мы рассказали о множестве вариантов заготовок и про способы их приготовления на зиму. Рецептов зимних заготовок множество — отталкивайтесь от вкусовых предпочтений вашей семьи и с удовольствием угощайте вкусными летними продуктами родных и близких в холодное время года.

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