Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

https://static.news.ru/photo/71fa9568-1a39-11eb-bdca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей России с 1 ноября ожидают существенные изменения по срокам подачи заявлений о налоговой отсрочке для бизнесменов, новшества для автомобилистов по ДТП, а также обновление правил по льготной ипотеке.

В срок до 30 ноября представители малого и среднего бизнеса (МСБ) смогут подать заявление о предоставлении им отсрочки или о рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей, а также страховых взносов, напоминают «Известия».

Для этого представители МСБ должны представлять предприятия из пострадавших отраслей в перечне, утверждённом ещё весной, или же работать в сфере туризма или гостиничного бизнеса. Также мера касается арендодателей, которые дали своим арендаторам отсрочку по уплате арендной платы.

С 1 ноября в России продлевается программа льготной ипотеки, запущенная в апреле 2020 года. Как говорится в решении кабмина, программа продлится минимум до июля 2021 года.

Кроме этого, с 1 ноября оформить некрупные ДТП можно будет и в электронной форме. Вызов сотрудников ДПС на место аварии не требуется. Согласно обновлённым правилам, извещение о ДТП в страховую можно будет отправить через портал «Госуслуги». Процедура станет доступной теперь не только в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщал NEWS.ru ранее, вице-премьер России Марат Хуснуллин в конце октября заявил, что сроки по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых могут быть снова продлены после 1 июля 2021 года.