Правительство может продлить период льготной ипотеки после 1 июля

https://static.news.ru/photo/51c5f5a8-19c1-11eb-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сроки по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых могут быть снова продлены после 1 июля 2021 года.

Программу продлили до 1 июля, чтобы посмотреть, что будет со ставкой, что будет с выборкой. Считаем, что ещё не менее 600 млрд рублей будет под эту программу привлечено. И мы ближе к июлю посмотрим, что дальше, какая будет ставка ЦБ на тот момент. И мы уже дальше будем смотреть вопрос о её дальнейшем продлении, либо там в каких-то других формах, — рассказал Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что 28 октября премьер-министр Михаил Мишустин постановил продлить сроки по реализации программы льготной ипотеки с государственной поддержкой, которые подходили к концу в ноябре 2020 года, до 1 июля 2021 года.

В рамках указанной программы гражданам выдаются средства на покупку квартиры в новостройках. Россияне из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут взять кредит на максимальную сумму в 12 млн рублей. В других регионах ипотечный «потолок» — 6 млн.

Граждане должны иметь первоначальный взнос в объёме не менее 15% от общей стоимости жилья. Государство возместит банкам разницу между рыночной ставкой и льготной в 6,5%.

Программа стартовала 17 апреля.