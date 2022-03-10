Кадыров рассказал о своей мечте, которую разрушила Британия

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал, что мечтал побывать в Великобритании туристом и как власти этой страны лишили его такой возможности. Он призвал Запад прекратить «страдать ерундой» и загонять его в угол.

Кадыров написал, что мечтал просто прогуляться по Лондону, посетить Букингемский дворец, побродить по Трафальгарской площади. Но премьер Британии Борис Джонсон и другие западные политики, утверждает Кадыров, лишили его такой возможности.

Но увы да ах. Видимо, не станут эти мечты реальностью... Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше? Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то гнев мой страшен и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймёте, что ваши санкции — это цветочки, — написал Кадыров.

Он также осудил очередные санкции Великобритании, принятые сегодня в адрес российских бизнесменов.

Ерундой страдаете, глубоко неуважаемые мною господа, — резюмировал Кадыров.

Кадыров ранее саркастично отреагировал на своё включeние в санкционный список Япoнии. Глава Чечни подчеркнул, что никогда не располагал финансовыми активами в Японии, и предполoжил, что вскоре не cможет наслаждаться японской анимацией, сакурой и cтать ниндзя.