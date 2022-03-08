Кадыров посетовал, что не сможет стать ниндзя

Глава Чечни Рамзан Кадыров саркастично отреагировал на своё включение в санкционный список Японии, опубликованный сегодня утром. Он отметил, что не удивился санкциям от США и Евросоюза, но не ожидал их от страны, «всегда стоявшей особняком от всего мира». Глава Чеченской Республики также подчеркнул, что никогда не располагал финансовыми активами в Японии, и предположил, что вскоре не сможет наслаждаться японской анимацией, сакурой и стать ниндзя.

Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность, мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя... — пишет политик.

Помимо этого, Кадыров «ввёл» ответные санкции: запретил японским властям приезжать в Чечню и арестовал их имущество в пользу Курильских островов. Исключение он сделал для двух мест — психбольниц в селениях Брагуны и Самашки.

Я же не изверг, чтобы лишать их необходимого лечения, — добавляет Кадыров.

В конце послания он отметил, что не боится ни Японию, ни других стран. По его словам, у него есть только один страх — «попасть под санкции Всевышнего».

Помимо главы Чечни в новый санкционный список попали Алишер Усманов, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак и Сергей Кириенко. Всего в списке 20 россиян и 12 граждан Белоруссии, а также две российские и десять белорусских организаций. Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию.