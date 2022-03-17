Кадыров: на Украину отправилась ещё тысяча чеченских добровольцев

Около тысячи добровольцев из Чечни отправились на Украину для участия в спецоперации Вооружённых сил России по денацификации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Ранее Кадыров заявлял о добровольческом резерве в республике, который готов отправиться на Украину для участия в спецоперации.

Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку, мой дорогой брат Апты Алаудинов, во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, — написал Кадыров.

Он также отметил, что Алаудинов является опытным бойцом, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. Кадыров выразил уверенность, что он выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом. И наказал ему беречь бойцов.

Кадыров ранее заявлял, что в Чечне сотни тысяч молодых людей подключаютcя к патриотической акции «Мы резерв». Они горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации росcийских войск на Украине.

Кадыров ранее заявил, что на Украину для оказания помощи и освобождения её народа от неонацистов готовы отправиться бойцы чеченского специального отряда «Ахмат». В их числе более 60 человек из рода Кадыровых. Бойцов удерживает лишь отсутствие приказа.