Кабмин обнулил плату за газ для мемориалов Вечного огня

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России обнулило плату за поставки газа для мемориалов Вечного огня и Огня памяти. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажжённый в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо, — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений будет вести Минобороны.

Законопроект о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти был внесён депутатами «Единой России» в Госдуму в марте в рамках исполнения поручений президента. Он был принят в третьем чтении 20 апреля и получил одобрение Совфеда. 1 мая закон подписал Владимир Путин. Документ наделил кабмин полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.