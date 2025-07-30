К макарошкам или к мясу: готовим универсальный соус «Долмио» по-домашнему

К макарошкам или к мясу: готовим универсальный соус «Долмио» по-домашнему

Ароматный, густой и насыщенный вкусом — этот домашний соус «Долмио» станет идеальной парой к пасте, лазанье или мясным блюдам. Готовится он просто, из доступных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания. Такой соус можно заготовить впрок и хранить в холодильнике.

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг;

лук репчатый — 290 г;

томатная паста — 100 г;

сахар — 60 г;

соль крупная — 35 г;

паприка молотая — 1 ст. л.;

орегано — 0,5 ч. л.;

фиолетовый базилик — 30 г;

петрушка — 30 г;

чеснок — 20 г;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

бальзамический уксус — 5 ст. л.;

подсолнечное масло — для обжаривания.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте измельченные помидоры, томатную пасту и тушите 15 минут. Положите все специи, кроме зелени, и готовьте еще 10 минут. В конце добавьте рубленую зелень и бальзамический уксус. Пробейте блендером до желаемой консистенции.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.