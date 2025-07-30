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30 июля 2025 в 18:29

К макарошкам или к мясу: готовим универсальный соус «Долмио» по-домашнему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный, густой и насыщенный вкусом — этот домашний соус «Долмио» станет идеальной парой к пасте, лазанье или мясным блюдам. Готовится он просто, из доступных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания. Такой соус можно заготовить впрок и хранить в холодильнике.

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг;
  • лук репчатый — 290 г;
  • томатная паста — 100 г;
  • сахар — 60 г;
  • соль крупная — 35 г;
  • паприка молотая — 1 ст. л.;
  • орегано — 0,5 ч. л.;
  • фиолетовый базилик — 30 г;
  • петрушка — 30 г;
  • чеснок — 20 г;
  • черный молотый перец — 1 ч. л.;
  • бальзамический уксус — 5 ст. л.;
  • подсолнечное масло — для обжаривания.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на масле до прозрачности.
  2. Добавьте измельченные помидоры, томатную пасту и тушите 15 минут.
  3. Положите все специи, кроме зелени, и готовьте еще 10 минут.
  4. В конце добавьте рубленую зелень и бальзамический уксус.
  5. Пробейте блендером до желаемой консистенции.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
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помидоры
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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