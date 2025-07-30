К макарошкам или к мясу: готовим универсальный соус «Долмио» по-домашнему

Ароматный, густой и насыщенный вкусом — этот домашний соус «Долмио» станет идеальной парой к пасте, лазанье или мясным блюдам. Готовится он просто, из доступных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания. Такой соус можно заготовить впрок и хранить в холодильнике.
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг;
- лук репчатый — 290 г;
- томатная паста — 100 г;
- сахар — 60 г;
- соль крупная — 35 г;
- паприка молотая — 1 ст. л.;
- орегано — 0,5 ч. л.;
- фиолетовый базилик — 30 г;
- петрушка — 30 г;
- чеснок — 20 г;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- бальзамический уксус — 5 ст. л.;
- подсолнечное масло — для обжаривания.
Приготовление:
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте на масле до прозрачности.
- Добавьте измельченные помидоры, томатную пасту и тушите 15 минут.
- Положите все специи, кроме зелени, и готовьте еще 10 минут.
- В конце добавьте рубленую зелень и бальзамический уксус.
- Пробейте блендером до желаемой консистенции.
Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.