Известный треш-блогер решил вернуться в Россию Mash: Mellstroy решил вернуться в Россию

Фото: t.me/tellstroy

Mellstroy (Андрей Бурим)

Telegram-канал Mash пишет, что треш-блогер Mellstroy (Андрей Бурим) решил вернуться в Россию. По информации канала, стример летел из Антальи на джете Embraer Legacy 600, которым похвастался в соцсети.

Да-да, нет-нет, — подписал фото блогер.

В настоящий момент, как рассказал сам стример в Instagram (деятельность в РФ запрещена), он находится в одном из московских отелей, где снял номер за 1 млн рублей в сутки.

В 2020 году Mellstroy избил девушку во время своего стрима. Сначала пострадавшая попросила блогера раздеться и показать свой торс, поскольку, по ее словам, в одном из видео он хвастался спортивной фигурой. В ответ молодой человек потребовал предъявить этот ролик, а потом несколько раз ударил блондинку головой об стол и грубо оттолкнул от себя. Девушка подала на Бурима в суд. Ефремова потребовала от стримера 3 млн рублей за причиненный вред.

В феврале 2024 МВД России объявило в розыск блогера Mellstroy по уголовной статье. Mash писал, что причиной этого стал отказ Бурима идти служить в белорусскую армию. Однако в марте, по данным канала, стримера сняли с розыска в Белоруссии и России после его заявлений о помощи детским домам на родине. При этом на нем висит долг российской налоговой.