Блогер Mellstroy разбил девушке лицо в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/bdf25282-11f9-11eb-91f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitch

Стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, в прямом эфире несколько раз ударил девушку головой об стол.

Конфликт произошёл во время стрима на платформе Twitch. Гостья Алёна Ефремова попросила блогера обнажиться перед камерой, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. В ответ на это Бурим вспылил, схватил девушку за голову и несколько раз ударил лицом об стол. В этот момент он заявил, что никогда не говорил ничего подобного. После он поднял пострадавшую со стула и вытолкнул из кадра.

На своей странице в Instagram Ефремова выложила фотографию, на которой видно, что у неё разбиты губы, а зубы испачканы в крови. Девушка также написала, что её «унизили прилюдно и избили в прямом эфире». По её словам, Mellstroy психически неуравновешенный человек, у которого уже есть административная ответственность за похожие инциденты в прошлом. Сейчас она ищет других пострадавших от рук стримера, чтобы подать общий судебный иск.

Ранее NEWS.ru писал, что блогер Марьяна Ро выложила в TikTok видео, на котором она запечатлена в абсолютно новом образе. Так, девушка сначала обрезала волосы до плеч, а затем и вовсе сбрила их, прибегнув к помощи машинки для стрижки. В конечном итоге на голове Марьяны Ро остался совсем короткий «ёжик».