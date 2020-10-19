Блогер Mellstroy разбил девушке лицо в прямом эфире

Стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, в прямом эфире несколько раз ударил девушку головой об стол.
Конфликт произошёл во время стрима на платформе Twitch. Гостья Алёна Ефремова попросила блогера обнажиться перед камерой, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. В ответ на это Бурим вспылил, схватил девушку за голову и несколько раз ударил лицом об стол. В этот момент он заявил, что никогда не говорил ничего подобного. После он поднял пострадавшую со стула и вытолкнул из кадра.
На своей странице в Instagram Ефремова
Ранее NEWS.ru писал, что блогер Марьяна Ро выложила в TikTok видео, на котором она запечатлена в абсолютно новом образе. Так, девушка сначала обрезала волосы до плеч, а затем и вовсе сбрила их, прибегнув к помощи машинки для стрижки. В конечном итоге на голове Марьяны Ро остался совсем короткий «ёжик».