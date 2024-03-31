Что известно о вощвращении треш-блогера Mellstroy в Россию, кто это такой

Фото: t.me/tellstroy

Андрей Бурим (Mellstroy)

Популярный треш-блогер Андрей Бурим (Мелстрой, Mellstroy) вернулся в Россию. Чем он известен, почему был объявлен в розыск МВД РФ, какие новости о нем выходили?

В своем Telegram-канале блогер опубликовал фото возле самолета Embraer Legacy 600, на котором прилетел. Снимок Mellstroy сопроводил подписью: «Да-да, нет-нет».

Бурим также заявил, что на данный момент находится в одной из московских гостиниц, где снял номер за 1 млн рублей в сутки.

Чем известен Mellstroy

Андрей Бурим родился 15 декабря 1998 года в Белоруссии. Он — треш-стример.

В школьные годы Бурим увлекся компьютерной игрой Minecraft. Тогда он запустил собственный игровой сервер. Потом блогер переключился на Dota-2. Там он зарабатывал, торгуя виртуальными предметами среди геймеров.

Спустя время Бурим создал свой YouTube-канал. Он опубликовал видео с разоблачением популярного игрока в Minecraft. Ролик набрал много просмотров, и Бурим начал снимать стримы под ником Mellstroy.

Фото: t.me/tellstroy Андрей Бурим (Mellstroy)

Набрать много подписчиков блогеру удалось, когда он начал вести эфиры, в которых просил девушек раздеться в обмен на подписки и лайки. Некоторые участницы стримов Бурима оказались несовершеннолетними, и на него обратили внимание правоохранительные органы Белоруссии.

Тогда блогера обвинили в распространении порнографии и провели обыск в его квартире. У молодого человека изъяли компьютер, а его самого посадили на время в СИЗО. Спустя время дело закрыли.

Несмотря на то, что страницы Mellstroy заблокировали, он все равно продолжал создавать провокационный контент. На своем новом канале он вел стримы с пранками: он знакомился с девушками, представляясь сыном бизнесмена или больным ДЦП, и показывал их реакцию.

Позже Mellstroy переехал в Москву и начал снимать ролики в башне «Федерация», демонстрируя роскошную жизнь. На свои стримы он приглашал известных девушек. Так, в гостях у блогера побывали Кирилл «Руки-базуки» Терешин, Эдвард Бил и Катя Анохина.

Как Mellstroy избил девушку

В 2020 году Mellstroy избил девушку во время своего стрима.

Сначала девушка попросила блогера раздеться и показать свой торс, поскольку, по ее словам, в одном из видео он хвастался спортивной фигурой. В ответ Mellstroy потребовал предъявить этот ролик, а потом несколько раз ударил блондинку головой об стол и грубо оттолкнул от себя.

Пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова. Позже она опубликовала в соцсети фото с окровавленными губами и рассказала, что после избиения страдает от головных болей. Девушка подала на Бурима в суд. Ефремова потребовала от стримера 3 млн рублей за причиненный вред.

Фото: vk.com/cyberbabe Алена Ефремова

В 2021 году суд вынес вердикт. Mellstroy обязали к шести месяцам исправительных работ и компенсации Ефремовой в размере 72 тысяч рублей.

При этом спустя год модель появилась на дне рождении Бурима. Из-за этого поклонники заподозрили, что их ссора во время стрима была спланирована ради хайпа.

Почему МВД РФ объявило Mellstroy в розыск

В феврале 2023 года Mellstroy объявило в розыск МВД РФ.

«Причина — отказ идти служить в белорусскую армию. В перспективе блогеру светит на родине до двух лет тюрьмы. В Белоруссии на стримера возбудили уголовное дело за уклонение от срочной службы. Mellstroy плац топтать не хотел и долгое время скрывался от военкомов в Москве. Теперь молодого человека разыскивают и у нас, чтобы передать в РБ. Сам он улетел жить в Дубай», — сообщал Telegram-канал Mash.

Однако в марте, по данным Mash, стримера сняли с розыска в Белоруссии и России после его заявлений о помощи детским домам на родине. При этом на нем по-прежнему висит долг российской налоговой.

Фото: t.me/tellstroy Андрей Бурим (Mellstroy)

«Бурим пообещал помочь детским домам. Закупить спортинвентарь и одежду в каждое из 500 учреждений в Белоруссии. После чего его имя исчезло из баз розыска обеих стран, где он числился с уголовкой за отказ идти в белорусскую армию. Несмотря на жажду стримера потратить баснословные суммы на поддержку сирот, руки до оплаты долга в налоговой России так и не дошли. По нашим данным, за свое предприятие в сфере общепита он должен 9 тысяч. При этом стримить Mellstroy продолжает и по сей день — правда, из Турции — раздавая задания и миллионы рублей за хайп», — уточнялось в публикации.

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