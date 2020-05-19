Источник назвал возможную дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

https://static.news.ru/photo/f549e1ee-99d3-11ea-a214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России в качестве возможной даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривают 24 июня 2020 года.

Этот день имеет символическое значение, так как связан с проведением парада Победы на Красной площади в 1945 году, — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки к плебисциту.

По его словам, голосование может пройти частично в очной форме, а отчасти — в электронном формате, чтобы минимизировать риски для граждан из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что окончательно дата не определена. Финальное решение будет зависеть от развития эпидемической обстановки в стране.

Другой источник уточнил, что власти не хотели бы затягивать с проведением голосования. Обсуждение даты может завершиться на следующей неделе, но окончательное решение примет президент Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru, глава государства во время видеообращения к гражданам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено.Путин подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса приоритетом являются здоровье и безопасность людей.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.