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Иммунолог предложил ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Иммунолог Жемчугов: для россиян старше 60 лет обязательная вакцинация станет защитой
06:26, 21 ноября 2021
Иммунолог предложил ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обязательная вакцинация от COVID-19 для россиян старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, этот шаг будет оправдан, поскольку они входят в группу риска тяжёлого течения заболевания, сообщает ТАСС.

Да, конечно, стоило бы, это группа риска. У людей к этому возрасту уже скапливаются определённые болезни, которые способствуют тяжёлому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство № 1, — подчеркнул доктор медицинских наук.

Он уточнил, что у россиян старше 60 лет все хронические заболевания проявляются открыто. Больные же хроническими заболеваниями часто имеют лечащего врача.

И он может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения, — считает Жемчугов.

Ранее стало известно, что за минувшие шесть месяцев в России увеличился процент сторонников идеи обязательной вакцинации для всех групп населения. Доля граждан, придерживающихся этого мнения, выросла без малого в два раза. При этом число противников тотальной вакцинации остаётся в два раза больше, таковы результаты опроса сервиса Superjob.

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