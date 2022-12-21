«Хватит называть его кровавым тираном»: правнук Сталина обратился к Путину Правнук Сталина Селим Бенсаад попросил Путина реабилитировать прадеда и перезахоронить на Новодевичьем кладбище

Фото: Global Look Press

21 декабря, в день рождения Иосифа Сталина (1878–1953), его правнук художник Селим Бенсаад обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Текст обращения, которое потомок генералиссимуса планирует вскоре направить в администрацию президента, публикует NEWS.ru. В письме Бенсаад просит реабилитировать Сталина посмертно, законодательно запретить называть его «диктатором» и «кровавым тираном» и содействовать в получении разрешения на эксгумацию тела с последующим перезахоронением «с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище, согласно его последней воле».

В своем обращении к российскому лидеру Селим Бенсаад напоминает, что 5 марта 2023 года исполнится 70 лет со дня смерти его прадеда Иосифа Сталина. Он просит Владимира Путина помочь с получением разрешения на эксгумацию тела, чтобы проверить насильственную версию смерти вождя народов. Ранее Бенсаад направлял заявление об этом на адрес Службы коменданта Московского Кремля, но получил отказ.

Фото: NEWS.ru

Правнук Сталина поясняет, что в книге «Тайны семьи Сталиных: Исповедь последнего Джугашвили», написанной им совместно с историком Ланой Паршиной, он «провел подробное документальное расследование о причинах смерти прадеда и убежден в криминальной составляющей». По словам Бенсаада, его прадед «был отравлен теми, кого он считал своими соратниками, но они его предали». Он признается, что хотел бы впоследствии «захоронить тело прадеда с воинскими почестями, которых тот, вне сомнений, достоин, на Новодевичьем кладбище рядом с женой Надеждой Аллилуевой, согласно его последней воле».

Кроме того, Бенсаад считает, что после смерти Сталина его имя было оболгано.

После смерти И. В. Сталина против него была развернута настоящая информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора» и «тирана». Эту кампанию проводил публично Н. С. Хрущев, который, я напомню, за годы своего нахождения на посту главы СССР передал Украине Крым и амнистировал бандеровцев: ошибки либо намеренный умысел, но в любом случае Россия теперь расплачивается за эти решения, — пишет в обращении к Владимиру Путину Селим Бенсаад.

Из письма следует, что правнук Сталина фактически обвиняет Никиту Хрущева (1894–1971) «в организации посмертной травли Сталина и захоронении тела ночью, не поставив ни креста, ни ограды, ни памятника. Была только табличка неприметная».

Я считаю, что это был антисталинский и антисоветский заговор, целью которого являлось перечеркнуть нашу Победу (в Великой Отечественной войне. — NEWS.ru). А теперь на Украине, в Латвии сносят памятники советским полководцам и солдатам-освободителям, и победа во Второй мировой войне уже присвоена США и Великобританией! Это тоже расплата за ошибки истории, — считает потомок Сталина.

Фото: Личный архив Селима Бенсаада Селим Бенсаад

Селим Бенсаад убежден, что его прадед «не был злодеем <...>, боролся против „пятой колонны“ внутри страны и с коррупцией — с тем же самым, на борьбу с чем в том числе встала Россия в феврале 2022 года». При этом художник отмечает достижения сталинской эпохи, среди которых «появление атомного оружия и энергетики, сотни построенных заводов по всему СССР, выигранная война, заново отстроенная страна».

Я прошу признать на государственном уровне заслуги И. В. Сталина перед нашей страной и обществом; законодательно запретить упоминания о Сталине как о «диктаторе» и «кровавом тиране»; признать его незаконно пострадавшим (посмертно) от клеветы, информвойны и инфофейков, — пишет правнук Сталина.

Художник выражает убежденность в том, что признание заслуг Сталина на государственном уровне и изменение отношения к нему в обществе «поможет России победить в СВО».