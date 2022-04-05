Правнук Сталина «назначил» дату окончания спецоперации на Украине

Военная спецоперация РФ на Украине может завершиться ко Дню Победы, «чтобы 9 мая можно было провести Парад Победы в Киеве». Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru правнук Иосифа Сталина (1878–1953) художник Селим Бенсаад. Он выступил за идею присоединения ЛНР и ДНР к России и выразил уверенность, что президент Владимир Путин «доведёт начатое до конца».

Думаю, военная специальная операция может завершиться 8 мая. Чтобы 9 мая можно было провести Парад Победы в Киеве, — заявил правнук Сталина.

Бенсаад назвал возможное присоединение ЛНР и ДНР «одной из ближайших задач России». По мнению потомка генералиссимуса, Владимир Путин «доведёт начатое до конца». Он подчеркнул, что поддерживает проведение спецоперации РФ на Украине, так как «в противном случае Россия могла оказаться в ситуации СССР июня 1941 года, когда фашисты вероломно напали на СССР, который совершенно не ожидал этого и не был готов к войне».

Разделяю точку зрения тех, кто считает, что 25 февраля украинские националисты при поддержке Америки и стран НАТО готовили нападение на ДНР и ЛНР, а следом — масштабную провокацию против России. Владимир Путин сыграл на опережение, — объяснил Селим Бенсаад.

Ранее правнук Иосифа Сталина сообщил NEWS.ru о решении продать личный автомобиль японского производства. Он объяснил, что намерен избавиться от внедорожника в знак протеста против поддержки Японией антироссийских санкций, последовавших после начала спецоперации РФ на Украине. Вместо японского автомобиля Селим Бенсаад планирует приобрести машину китайского производства, поскольку видит «большой потенциал в сотрудничестве РФ и Китая» на фоне попыток экономического давления на Россию со стороны США и стран Запада.