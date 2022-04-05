«В знак протеста против санкций»: правнук Сталина продаст японское авто

Правнук Иосифа Сталина (1878–1953) художник Селим Бенсаад сообщил NEWS.ru о решении продать личный автомобиль японского производства. Он объяснил, что намерен избавиться от внедорожника в знак протеста против поддержки Японией антироссийских санкций, последовавших после начала спецоперации РФ на Украине.

Я решил это сделать (продать свой автомобиль. — NEWS.ru) сразу после того, как Япония поддержала санкции против России. Да, вы можете называть это моим личным знаком протеста, — заявил Селим Бенсаад.

Правнук Сталина отметил, что «многим нравятся такие авто». По словам потомка генералиссимуса, «машина большая, удобная, в отличном состоянии», так как он «крайне аккуратно её эксплуатировал». Будущему покупателю японского внедорожника Селим Бенсаад пообещал бонус — свою книгу «Тайны семьи Сталина: Исповедь последнего из Джугашвили» с автографом.

Вместо японского автомобиля Селим Бенсаад планирует приобрести машину китайского производства, поскольку видит «большой потенциал в сотрудничестве РФ и Китая» на фоне попыток экономического давления на Россию со стороны США и стран Запада.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил NEWS.ru, что российским артистам, критикующим проведение спецоперации РФ на Украине, следует отказаться от государственных наград. Музыкант, выступивший против действий России, выразил готовность вернуть свои госнаграды, как только найдёт их, и подчеркнул, что не изменит гражданскую позицию. Шевчук добавил, что не уедет из России и будет сопротивляться, если его «станут выпинывать из страны».