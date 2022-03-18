«В США верят, что русские голодают и скоро начнут есть свои лапти»

Продюсер, историк, писатель Лана Паршина, почти 20 лет жившая и работавшая в США и Франции, рассказала NEWS.ru, как американцы и европейцы видят нынешнюю жизнь в России в условиях санкций и что западные СМИ говорят о действиях ВС РФ на Украине.

«Образ злой России наводит панику на простых американцев»

Лана Паршина известна книгами «Смерть Гитлера», которая была издана в 38 странах мира, «Тайна семьи Сталиных. Исповедь последнего из Джугашвили», написанной в соавторстве с правнуком Иосифа Сталина Селимом Бенсаадом. Также она выступила автором и режиссёром документального фильма о дочери Иосифа Сталина Светлане Аллилуевой — эту картину используют многие университеты мира в качестве аудиовизуального дополнения к курсу уроков истории ХХ века.

Сейчас Паршина находится в Москве, но в США и Европе у неё по-прежнему масса друзей. В эти дни они постоянно звонят ей выразить сочувствие в связи с «катастрофическим положением» жителей России и возмущаются действиями ВС РФ на Украине. Писательница рассказала, что и раньше, живя за границей, развенчивала заблуждения о своей стране, но в последнее время антироссийская пропагада на Западе достигла небывалых масштабов.

По словам Ланы Паршиной, западные СМИ на протяжении многих лет старательно насаждают миф о русских как о «дремучей, агрессивной, бескультурной нации», представители которой «до сих пор ходят в лаптях». Пушкина называют исключительно афроамериканцем, Достоевского — «автором книги о студенте, зарубившем бабку топором», Сталина — «кровавым тираном, который самолично всех расстреливал», а российских мужчин — «бородатыми бандитами, что бегают с автоматами по улицам и убивают всех, кто попадается им на пути».

Видимо, бегают также в лаптях, — скептически отметила историк.

Паршина добавила, что особой популярностью на Западе пользуется книга «Что делать, когда придут русские. Руководство по выживанию». По её мнению, созданный западной пропагандой «образ злой, агрессивной России, якобы угрожающей всему миру, наводит панику и ужас на простых американцев и жителей ЕС».

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Когда американцы узнавали, что я русская, смотрели на меня как на инопланетянку. Я видела страх в их глазах. Пару лет назад в одном из штатов провели опрос «Что бы вы взяли с собой, если бы поехали в Москву?» Подавляющее большинство назвали пистолет, бронежилет и каску, — рассказала Лана Паршина.

«Европейцы уже жалуются на перебои с продуктами»

Сообщения западных СМИ о действиях ВС РФ на Украине Лана Паршина назвала настоящей информационной войной, отметив истерические интонации в освещении военной операции. Документалист подчеркнула, что американские журналисты «не гнушаются даже грубой подтасовкой фактов». Она привела в пример недавний фейк о якобы ударе по роддому в Мариуполе, кадры разрушения которого облетели весь мир. Глава МИД России Сергей Лавров объснил, что здание было захвачено членами украинских ультрарадикальных батальонов, стало базой для экстремистов и в нём давно не было ни пациентов, ни медперсонала.

После того, как CNN, NBC и другие телеканалы показали кадры окровавленной беременной женщины, якобы пострадавшей от удара по роддому в Мариуполе, мне в ужасе позвонили многие знакомые американцы. Я рассказала, что фото были постановочными, на них изображена загримированная бьюти-блогер с накладным животом. Они были шокированы и отказывались верить, что это фейк, — призналась Лана Паршина.

Писательница рассказала, что её живущие за океаном друзья уверены, будто «благодаря введённым санкциям русские уже голодают и скоро будут есть свои лапти».

Они сочувствуют мне и очень удивляются, узнав, что в России нет дефицита. Американцы верят сообщениям своих СМИ, так как на Западе люди ни на йоту не сомневаются, что их пресса — истина в последней инстанции, — пояснила Паршина.

При этом европейские друзья писательницы, по её словам, уже начали жаловаться ей на серьёзные перебои с продуктами и пустые полки в магазинах. Они склонны думать, что экономику ЕС, зависящую от Америки, «ждут большие проблемы».

Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Паршина отметила, что нынешняя система управления США похожа на советское Политбюро в начале 1980-х, а глава Белого дома Джо Байден всё больше напоминает генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Когда избрали Байдена, я сразу поняла, что США ждут серьёзные неприятности. Время только подтвердило мою правоту. Не стоит забывать, что Байдену 79 лет. Он в своей речи уже украинцев иранцами называет! Каких здравых решений от него можно ждать? — заявила Паршина.

Историк сравнила нынешнее состояние США с ситуацией в СССР в начале 1980-х. По мнению эксперта, современная система управления в этой стране похожа на «позднее Политбюро» при Брежневе, который «под конец правления уже говорил с трудом, едва мог принимать адекватные решения». Лана Паршина напомнила о последовавшем за этим крахе страны и спрогонозировала тот же сценарий для Соединённых Штатов Америки.