Захарова: «снесуны» памятников советским воинам в Прибалтике будут прокляты

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предположила, что люди, сносящие памятники советским воинам в Прибалтике, будут прокляты своим народом. В ходе брифинга дипломат обратилась к лидерам прибалтийских государств, спросив у них, получили ли они разрешение на снос памятников у ветеранов собственных стран.

Эти люди, эти снесуны будут прокляты народами в своих странах. А вы своих ветеранов спрашивали, у них разрешения спросили? Сходите к ним на могилы, в немой тишине задайте вопрос, можно ли превращаться в варваров в ХХI веке? — поинтересовалась Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее власти стран Прибалтики не смели посягать на памятники ветеранам ВОВ и жертвам фашистских концлагерей. Захарова подчеркнула, что демонтаж начался уже после того, когда большая часть ветеранов умерли.

Тогда вот эта самая тухлая часть общества, называющая себя либеральной общественностью, и подняла голову, — подчеркнула дипломат.

Помимо этого, Захарова рассказала, что латвийские, эстонские и литовские власти «пытаются свести исторические счеты с РФ», стирая память о победе в Великой Отечественной войне. По словам дипломата, в странах Прибалтики господствуют неонацистские режимы.

Правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские по сути режимы пытаются свести исторические счеты с Россией, стереть народную память о священной войне и великой Победе, — заявила Захарова.

Ранее Захарова назвала вакханалией ситуацию с уничтожением памятников советским воинам в Латвии и заявила, что Москва решительно осуждает действия властей республики. По ее словам, националистическая правящая верхушка Латвии в очередной раз продемонстрировала, что «сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями является смыслом ее существования».